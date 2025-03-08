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В Аргентине при наводнении погибло не менее десяти человек - РИА Новости, 08.03.2025
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09:23 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/argentina-2003777021.html
В Аргентине при наводнении погибло не менее десяти человек
В Аргентине при наводнении погибло не менее десяти человек - РИА Новости, 08.03.2025
В Аргентине при наводнении погибло не менее десяти человек
Наводнение произошло в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес, не менее десяти человек погибли, более 1,3 тысячи эвакуированы, сообщает портал... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:23:00+03:00
2025-03-08T09:23:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Наводнение произошло в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес, не менее десяти человек погибли, более 1,3 тысячи эвакуированы, сообщает портал Infobae со ссылкой на местные власти.По данным портала, наводнение было вызвано сильными дождями. "Власти города Баия-Бланка... подтвердили смерть по меньшей мере десяти человек в результате наводнения, вызванного сильными дождями", - сообщает Infobae. Портал добавляет со ссылкой на власти провинции Буэнос-Айрес, что более 1,3 тысячи человек были эвакуированы в результате наводнения. Агентство EFE передает, что проливные дожди начались еще утром в пятницу. Местные власти отключили электричество из соображений безопасности.
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в мире, буэнос-айрес (город)
В мире, Буэнос-Айрес (город)
В Аргентине при наводнении погибло не менее десяти человек

Наводнение произошло в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, 10 человек погибли

© Кадр видео из соцсетейПоследствия наводнений в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес
Последствия наводнений в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия наводнений в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Наводнение произошло в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес, не менее десяти человек погибли, более 1,3 тысячи эвакуированы, сообщает портал Infobae со ссылкой на местные власти.
По данным портала, наводнение было вызвано сильными дождями.
"Власти города Баия-Бланка... подтвердили смерть по меньшей мере десяти человек в результате наводнения, вызванного сильными дождями", - сообщает Infobae.
Портал добавляет со ссылкой на власти провинции Буэнос-Айрес, что более 1,3 тысячи человек были эвакуированы в результате наводнения. Агентство EFE передает, что проливные дожди начались еще утром в пятницу. Местные власти отключили электричество из соображений безопасности.
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