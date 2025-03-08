https://ria.ru/20250308/argentina-2003777021.html

В Аргентине при наводнении погибло не менее десяти человек

В Аргентине при наводнении погибло не менее десяти человек - РИА Новости, 08.03.2025

В Аргентине при наводнении погибло не менее десяти человек

Наводнение произошло в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес, не менее десяти человек погибли, более 1,3 тысячи эвакуированы, сообщает портал... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T09:23:00+03:00

2025-03-08T09:23:00+03:00

2025-03-08T09:23:00+03:00

в мире

буэнос-айрес (город)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Наводнение произошло в городе Баия-Бланка аргентинской провинции Буэнос-Айрес, не менее десяти человек погибли, более 1,3 тысячи эвакуированы, сообщает портал Infobae со ссылкой на местные власти.По данным портала, наводнение было вызвано сильными дождями. "Власти города Баия-Бланка... подтвердили смерть по меньшей мере десяти человек в результате наводнения, вызванного сильными дождями", - сообщает Infobae. Портал добавляет со ссылкой на власти провинции Буэнос-Айрес, что более 1,3 тысячи человек были эвакуированы в результате наводнения. Агентство EFE передает, что проливные дожди начались еще утром в пятницу. Местные власти отключили электричество из соображений безопасности.

https://ria.ru/20250224/madagaskar-2001360947.html

буэнос-айрес (город)

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в мире, буэнос-айрес (город)