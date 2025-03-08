https://ria.ru/20250308/analitik-2003797357.html

Эксперт рассказал про последствия окружения ВСУ в Курской области

Эксперт рассказал про последствия окружения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025

Эксперт рассказал про последствия окружения ВСУ в Курской области

Возможное окружение украинских войск в Курской области и выдавливание их из региона обернет единственный козырь Киева на переговорах с Москвой против него же,... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T12:40:00+03:00

2025-03-08T12:40:00+03:00

2025-03-08T22:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

киев

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Возможное окружение украинских войск в Курской области и выдавливание их из региона обернет единственный козырь Киева на переговорах с Москвой против него же, заявил РИА Новости информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев. В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. Британская газета The Telegraph сообщила, что в регионе до десяти тысяч украинских солдат находятся под угрозой окружения. Агентство Reuters, не называя точной численности группировки, сообщало о "тысячах" солдат ВСУ, близких к окружению российскими войсками. Американская New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести с территорий региона в течение двух недель. "Разумеется, это влияет на ослабление украинской позиции на переговорах. Это единственный, по сути, у них был козырь на возможных переговорах, и по этой причине этот плацдарм держали любой ценой, направляли туда самые боеспособные подразделения. У (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского была идея "поменять его на что-то", — сказал Полетаев. Он добавил, что в момент, когда Россия выбьет ВСУ из Курской области, этот козырь у Киева пропадет совсем. "Самое главное, что этот козырь и обернется против него, для Киева это будет огромный медийный удар. Конечно, они понесут крупное военное поражение, но с политической точки зрения это будет для них последний гвоздь в крышку гроба. С самого начала курская операция Киева носила медийные цели, а сейчас это может обернуться против них", — заключил эксперт. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.

https://ria.ru/20250308/vsu-2003796579.html

https://ria.ru/20250308/ekspert-2003790577.html

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курская область, киев, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины