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Эксперт рассказал про последствия окружения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 08.03.2025 (обновлено: 22:36 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/analitik-2003797357.html
Эксперт рассказал про последствия окружения ВСУ в Курской области
Эксперт рассказал про последствия окружения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025
Эксперт рассказал про последствия окружения ВСУ в Курской области
Возможное окружение украинских войск в Курской области и выдавливание их из региона обернет единственный козырь Киева на переговорах с Москвой против него же,... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:40:00+03:00
2025-03-08T22:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
киев
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Возможное окружение украинских войск в Курской области и выдавливание их из региона обернет единственный козырь Киева на переговорах с Москвой против него же, заявил РИА Новости информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев. В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. Британская газета The Telegraph сообщила, что в регионе до десяти тысяч украинских солдат находятся под угрозой окружения. Агентство Reuters, не называя точной численности группировки, сообщало о "тысячах" солдат ВСУ, близких к окружению российскими войсками. Американская New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести с территорий региона в течение двух недель. "Разумеется, это влияет на ослабление украинской позиции на переговорах. Это единственный, по сути, у них был козырь на возможных переговорах, и по этой причине этот плацдарм держали любой ценой, направляли туда самые боеспособные подразделения. У (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского была идея "поменять его на что-то", — сказал Полетаев. Он добавил, что в момент, когда Россия выбьет ВСУ из Курской области, этот козырь у Киева пропадет совсем. "Самое главное, что этот козырь и обернется против него, для Киева это будет огромный медийный удар. Конечно, они понесут крупное военное поражение, но с политической точки зрения это будет для них последний гвоздь в крышку гроба. С самого начала курская операция Киева носила медийные цели, а сейчас это может обернуться против них", — заключил эксперт. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
https://ria.ru/20250308/vsu-2003796579.html
https://ria.ru/20250308/ekspert-2003790577.html
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курская область, киев, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Киев, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал про последствия окружения ВСУ в Курской области

Полетаев: окружение ВСУ в Курской области станет для Киева крупным поражением

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Возможное окружение украинских войск в Курской области и выдавливание их из региона обернет единственный козырь Киева на переговорах с Москвой против него же, заявил РИА Новости информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. Британская газета The Telegraph сообщила, что в регионе до десяти тысяч украинских солдат находятся под угрозой окружения. Агентство Reuters, не называя точной численности группировки, сообщало о "тысячах" солдат ВСУ, близких к окружению российскими войсками. Американская New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести с территорий региона в течение двух недель.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области, пишет Telegraph
Вчера, 12:32
"Разумеется, это влияет на ослабление украинской позиции на переговорах. Это единственный, по сути, у них был козырь на возможных переговорах, и по этой причине этот плацдарм держали любой ценой, направляли туда самые боеспособные подразделения. У (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского была идея "поменять его на что-то", — сказал Полетаев.
Он добавил, что в момент, когда Россия выбьет ВСУ из Курской области, этот козырь у Киева пропадет совсем.
"Самое главное, что этот козырь и обернется против него, для Киева это будет огромный медийный удар. Конечно, они понесут крупное военное поражение, но с политической точки зрения это будет для них последний гвоздь в крышку гроба. С самого начала курская операция Киева носила медийные цели, а сейчас это может обернуться против них", — заключил эксперт.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
Работа расчета 122-миллиметрового миномета ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Эксперт оценил, когда для ВСУ замкнется котел под Суджей
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКиевРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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