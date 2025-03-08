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Американское госагентство заключило контракт с Starlink, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.03.2025
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19:39 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/amerika-2003846957.html
Американское госагентство заключило контракт с Starlink, сообщили СМИ
Американское госагентство заключило контракт с Starlink, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.03.2025
Американское госагентство заключило контракт с Starlink, сообщили СМИ
Несмотря на призывы Илона Маска к сокращению федеральных расходов, как минимум одно американское госагентство заключило контракт с его компанией Starlink с... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T19:39:00+03:00
2025-03-08T19:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Несмотря на призывы Илона Маска к сокращению федеральных расходов, как минимум одно американское госагентство заключило контракт с его компанией Starlink с момента прихода Дональда Трампа к власти, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Несколько федеральных агентств изучают идею использования Starlink компании SpaceX для доступа в Интернет, и, по крайней мере, одно агентство, Управление общих служб (GSA), сделало это по просьбе сотрудников Маска, по словам человека, работавшего в GSA в прошлом месяце и знакомого с работой его сети, несмотря на обещание Маска и Трампа сократить федеральный бюджет", - сказано в сообщении телеканала. До возвращения Трампа в кресло президента США cистема спутникового интернета Starlink уже использовалась как минимум в семи федеральных ведомствах, включая Пентагон. Согласно информации из базы госзакупок, компания получила 4.1 миллион долларов контрактов в 2022 году и 1.9 миллиона долларов в 2023. Теперь интерес к заключению контрактов также проявляют пограничная служба и Федеральное управление гражданской авиации США, которое ранее начало работать со Starlink на безвозмездной основе в связи с действующим контрактом с компанией Verizon. На фоне этого демократы недовольны тем, что подобные контракты могут вызвать конфликт интересов из-за занимаемой Маском должности главы департамента госэффективности США (DOGE). Однако Белый дом к комментарии NBC заявил, что все контракты, связанные с бизнесом Маска, пройдут проверку на конфликт интересов. "Любые контракты, связанные с очень успешными компаниями Илона Маска, будут соответствовать всем правилам государственной этики в части, касающейся потенциальных конфликтов интересов", - заявил Белый дом телеканалу. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250307/juar-2003694045.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон, spacex, министерство обороны сша
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Джонсон, SpaceX, Министерство обороны США
Американское госагентство заключило контракт с Starlink, сообщили СМИ

NBC: госагентство США заключило контракт с Starlink с момента прихода Трампа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАбонентский терминал спутниковой системы связи Starlink
Абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Несмотря на призывы Илона Маска к сокращению федеральных расходов, как минимум одно американское госагентство заключило контракт с его компанией Starlink с момента прихода Дональда Трампа к власти, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
«
"Несколько федеральных агентств изучают идею использования Starlink компании SpaceX для доступа в Интернет, и, по крайней мере, одно агентство, Управление общих служб (GSA), сделало это по просьбе сотрудников Маска, по словам человека, работавшего в GSA в прошлом месяце и знакомого с работой его сети, несмотря на обещание Маска и Трампа сократить федеральный бюджет", - сказано в сообщении телеканала.
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До возвращения Трампа в кресло президента США cистема спутникового интернета Starlink уже использовалась как минимум в семи федеральных ведомствах, включая Пентагон. Согласно информации из базы госзакупок, компания получила 4.1 миллион долларов контрактов в 2022 году и 1.9 миллиона долларов в 2023.
Теперь интерес к заключению контрактов также проявляют пограничная служба и Федеральное управление гражданской авиации США, которое ранее начало работать со Starlink на безвозмездной основе в связи с действующим контрактом с компанией Verizon.
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«
На фоне этого демократы недовольны тем, что подобные контракты могут вызвать конфликт интересов из-за занимаемой Маском должности главы департамента госэффективности США (DOGE). Однако Белый дом к комментарии NBC заявил, что все контракты, связанные с бизнесом Маска, пройдут проверку на конфликт интересов. "Любые контракты, связанные с очень успешными компаниями Илона Маска, будут соответствовать всем правилам государственной этики в части, касающейся потенциальных конфликтов интересов", - заявил Белый дом телеканалу.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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