Американское госагентство заключило контракт с Starlink, сообщили СМИ
NBC: госагентство США заключило контракт с Starlink с момента прихода Трампа
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАбонентский терминал спутниковой системы связи Starlink
Абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Несмотря на призывы Илона Маска к сокращению федеральных расходов, как минимум одно американское госагентство заключило контракт с его компанией Starlink с момента прихода Дональда Трампа к власти, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
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"Несколько федеральных агентств изучают идею использования Starlink компании SpaceX для доступа в Интернет, и, по крайней мере, одно агентство, Управление общих служб (GSA), сделало это по просьбе сотрудников Маска, по словам человека, работавшего в GSA в прошлом месяце и знакомого с работой его сети, несмотря на обещание Маска и Трампа сократить федеральный бюджет", - сказано в сообщении телеканала.
Теперь интерес к заключению контрактов также проявляют пограничная служба и Федеральное управление гражданской авиации США, которое ранее начало работать со Starlink на безвозмездной основе в связи с действующим контрактом с компанией Verizon.
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На фоне этого демократы недовольны тем, что подобные контракты могут вызвать конфликт интересов из-за занимаемой Маском должности главы департамента госэффективности США (DOGE). Однако Белый дом к комментарии NBC заявил, что все контракты, связанные с бизнесом Маска, пройдут проверку на конфликт интересов. "Любые контракты, связанные с очень успешными компаниями Илона Маска, будут соответствовать всем правилам государственной этики в части, касающейся потенциальных конфликтов интересов", - заявил Белый дом телеканалу.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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