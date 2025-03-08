https://ria.ru/20250308/allergiya-2003759125.html

Врач рассказала, когда в России начнется сезон аллергии

Врач рассказала, когда в России начнется сезон аллергии - РИА Новости, 08.03.2025

Врач рассказала, когда в России начнется сезон аллергии

Сезон аллергии в средней полосе России обычно начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды это может произойти раньше, считает доктор медицинских наук,... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T03:14:00+03:00

2025-03-08T03:14:00+03:00

2025-03-08T03:14:00+03:00

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аллергия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сезон аллергии в средней полосе России обычно начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды это может произойти раньше, считает доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина. "Весенний период в средней полосе России обычно приходится на апрель-май. В летний сезон обычно наблюдается ранний (июнь и середина июля) и поздний (вторая половина июля-сентябрь) периоды", - сказала РИА Новости Ларина. Профессор отметила, что сроки и длительность цветения могут изменяться, поскольку зависят от погодных условий, включая температуру и влажность, а также от концентрации аллергенной пыльцы в воздухе. Результаты исследований показывают, что повышенная температура воздуха может приводить к более раннему сроку начала появления пыльцы цветущих растений, уточнила специалист. Аллергия в сезон цветения чаще регистрируется в областях с обильным растительным покровом, сухим и жарким климатом, при этом для каждой климатогеографической зоны характерны свои пыльцевые аллергены, добавила Ларина. По словам доктора медицинских наук, для профилактики сезонной аллергии необходимо закрыть окна и двери, чтобы пыльца с потоком воздуха не поступала в помещение, ограничить пребывание на улице в солнечную и ветреную погоду, в утреннее время, когда уровень концентрации пыльцы растений становится максимальным в воздухе. Использование солнцезащитных очков может уменьшить соприкосновение пыльцы со слизистой оболочкой глаз, подчеркнула Ларина. Она также рекомендует при возвращении домой принять душ и сменить одежду.

https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985596048.html

https://ria.ru/20250226/allergiya-1869219879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, аллергия