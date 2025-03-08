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В Афганистане защиту прав женщин назвали приоритетом - РИА Новости, 08.03.2025
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14:33 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/afganistan-2003813644.html
В Афганистане защиту прав женщин назвали приоритетом
В Афганистане защиту прав женщин назвали приоритетом - РИА Новости, 08.03.2025
В Афганистане защиту прав женщин назвали приоритетом
Защита достоинства и законных прав женщин является приоритетом Исламского эмирата Афганистан (ИЭА - самоназвание государства при нынешнем правительстве), заявил РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:33:00+03:00
2025-03-08T14:33:00+03:00
в мире
афганистан
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Защита достоинства и законных прав женщин является приоритетом Исламского эмирата Афганистан (ИЭА - самоназвание государства при нынешнем правительстве), заявил в Международный женский день пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед. "Женщины являются нашими матерями, сестрами, дочерьми и партнерами в жизни, и Исламский эмират считает своим долгом обеспечивать и защищать права, предоставленные им исламским шариатом. Защита целомудрия, достоинства и законных прав женщин является приоритетом Исламского эмирата", - приводит его слова правительственный телеканал RTA. По словам пресс-секретаря, на сегодняшний день афганские женщины живут в полной физической и психологической безопасности, против них предотвращено любое насилие, и никто не может ущемлять их права. По мнению Моджахеда, суды и другие государственные органы Исламского эмирата обязаны прилагать все усилия для защиты прав женщин, обеспечения их полномочий в супружеских отношениях, приобретения ими прав на наследство, а также для контроля и защиты всех других прав. По словам чиновника, основные права афганских женщин защищены в рамках исламского шариата, культуры и традиций афганского общества. "Не следует забывать, что мы говорим о правах афганских женщин в исламском афганском обществе, которое имеет явные различия с западным обществом и его культурой. Это необходимо брать в расчет", - подчеркнул пресс-секретарь ИЭА.
https://ria.ru/20241229/afganistan-1992009367.html
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в мире, афганистан
В мире, Афганистан
В Афганистане защиту прав женщин назвали приоритетом

Пресс-секретарь ИЭА Моджахед: защита достоинства женщин является приоритетом

© AP Photo / Petros GiannakourisАфганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан
Афганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Афганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Защита достоинства и законных прав женщин является приоритетом Исламского эмирата Афганистан (ИЭА - самоназвание государства при нынешнем правительстве), заявил в Международный женский день пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед.
«
"Женщины являются нашими матерями, сестрами, дочерьми и партнерами в жизни, и Исламский эмират считает своим долгом обеспечивать и защищать права, предоставленные им исламским шариатом. Защита целомудрия, достоинства и законных прав женщин является приоритетом Исламского эмирата", - приводит его слова правительственный телеканал RTA.
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По словам пресс-секретаря, на сегодняшний день афганские женщины живут в полной физической и психологической безопасности, против них предотвращено любое насилие, и никто не может ущемлять их права.
По мнению Моджахеда, суды и другие государственные органы Исламского эмирата обязаны прилагать все усилия для защиты прав женщин, обеспечения их полномочий в супружеских отношениях, приобретения ими прав на наследство, а также для контроля и защиты всех других прав.
По словам чиновника, основные права афганских женщин защищены в рамках исламского шариата, культуры и традиций афганского общества.
«
"Не следует забывать, что мы говорим о правах афганских женщин в исламском афганском обществе, которое имеет явные различия с западным обществом и его культурой. Это необходимо брать в расчет", - подчеркнул пресс-секретарь ИЭА.
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