https://ria.ru/20250308/afganistan-2003813644.html

В Афганистане защиту прав женщин назвали приоритетом

В Афганистане защиту прав женщин назвали приоритетом - РИА Новости, 08.03.2025

В Афганистане защиту прав женщин назвали приоритетом

Защита достоинства и законных прав женщин является приоритетом Исламского эмирата Афганистан (ИЭА - самоназвание государства при нынешнем правительстве), заявил РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:33:00+03:00

2025-03-08T14:33:00+03:00

2025-03-08T14:33:00+03:00

в мире

афганистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760736501_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_695f17bedd10d4df7958455f7ed8a1c7.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Защита достоинства и законных прав женщин является приоритетом Исламского эмирата Афганистан (ИЭА - самоназвание государства при нынешнем правительстве), заявил в Международный женский день пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед. "Женщины являются нашими матерями, сестрами, дочерьми и партнерами в жизни, и Исламский эмират считает своим долгом обеспечивать и защищать права, предоставленные им исламским шариатом. Защита целомудрия, достоинства и законных прав женщин является приоритетом Исламского эмирата", - приводит его слова правительственный телеканал RTA. По словам пресс-секретаря, на сегодняшний день афганские женщины живут в полной физической и психологической безопасности, против них предотвращено любое насилие, и никто не может ущемлять их права. По мнению Моджахеда, суды и другие государственные органы Исламского эмирата обязаны прилагать все усилия для защиты прав женщин, обеспечения их полномочий в супружеских отношениях, приобретения ими прав на наследство, а также для контроля и защиты всех других прав. По словам чиновника, основные права афганских женщин защищены в рамках исламского шариата, культуры и традиций афганского общества. "Не следует забывать, что мы говорим о правах афганских женщин в исламском афганском обществе, которое имеет явные различия с западным обществом и его культурой. Это необходимо брать в расчет", - подчеркнул пресс-секретарь ИЭА.

https://ria.ru/20241229/afganistan-1992009367.html

https://ria.ru/20241006/afganistan-1976584230.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан