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Стоимость российских золотых резервов побила рекорд - РИА Новости, 07.03.2025
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17:33 07.03.2025 (обновлено: 18:46 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/zoloto-2003697491.html
Стоимость российских золотых резервов побила рекорд
Стоимость российских золотых резервов побила рекорд - РИА Новости, 07.03.2025
Стоимость российских золотых резервов побила рекорд
Стоимость золотых резервов России по итогам февраля достигла рекордных 217,4 миллиарда долларов, а его доля в резервах превысила треть впервые в этом веке,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:33:00+03:00
2025-03-07T18:46:00+03:00
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
золото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Стоимость золотых резервов России по итогам февраля достигла рекордных 217,4 миллиарда долларов, а его доля в резервах превысила треть впервые в этом веке, следует из данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 марта выросли до 632,4 миллиарда долларов с 620,8 миллиарда на 1 февраля. Вложения России в золото в феврале выросли на 5,3% и составили рекордные в современной истории 217,4 миллиарда долларов. Предыдущий максимум был в октябре 2024 года, когда стоимость золотого запаса впервые превысила 200 миллиардов долларов. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 34,4% с 33,3% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была лишь 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота, на уровне 56,9%, наблюдалась на 1 января 1993 года, а в июне 2007 года — минимальная, 2,1%.
https://ria.ru/20250207/zoloto-1997864826.html
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), золото
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Золото
Стоимость российских золотых резервов побила рекорд

Доля золота в российских резервах впервые в XXI веке превысила треть

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота высшей пробы — 99,99 процентов чистоты
Маркированные слитки золота высшей пробы — 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Маркированные слитки золота высшей пробы — 99,99 процентов чистоты. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Стоимость золотых резервов России по итогам февраля достигла рекордных 217,4 миллиарда долларов, а его доля в резервах превысила треть впервые в этом веке, следует из данных ЦБ.
Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 марта выросли до 632,4 миллиарда долларов с 620,8 миллиарда на 1 февраля.
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Вложения России в золото в феврале выросли на 5,3% и составили рекордные в современной истории 217,4 миллиарда долларов. Предыдущий максимум был в октябре 2024 года, когда стоимость золотого запаса впервые превысила 200 миллиардов долларов.
Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 34,4% с 33,3% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была лишь 4,7 миллиарда долларов.
Максимальная доля золота, на уровне 56,9%, наблюдалась на 1 января 1993 года, а в июне 2007 года — минимальная, 2,1%.
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