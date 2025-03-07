https://ria.ru/20250307/zmeya-2003674967.html
Найденную в московском лифте змею забрали в центр реабилитации
Найденную в московском лифте змею забрали в центр реабилитации - РИА Новости, 07.03.2025
Найденную в московском лифте змею забрали в центр реабилитации
Змею, которую нашли в лифте многоэтажки на юго-западе Москвы, забрали в Центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:40:00+03:00
2025-03-07T16:40:00+03:00
2025-03-07T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Змею, которую нашли в лифте многоэтажки на юго-западе Москвы, забрали в Центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Ранее в Telegram-каналах писали, что в пятницу утром в лифте житель многоэтажки на улице Цюрупы увидел змею, она ползала по кабине, приводя в ужас местных. Спасатели приехали и поймали ее, рептилия оказалась неядовитой. "Специалисты департамента природопользования забрали змею в Центр реабилитации диких животных. Специалисты уже провели осмотр экзотической змеи, ее состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказал Бурмистров.
https://ria.ru/20250204/zmeya-1997356784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей бурмистров, змеи
Хорошие новости, Москва, Сергей Бурмистров, змеи
Найденную в московском лифте змею забрали в центр реабилитации
Найденную в москвоском лифте змею забрали в Центр реабилитации диких животных
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Змею, которую нашли в лифте многоэтажки на юго-западе Москвы, забрали в Центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее в Telegram-каналах писали, что в пятницу утром в лифте житель многоэтажки на улице Цюрупы увидел змею, она ползала по кабине, приводя в ужас местных. Спасатели приехали и поймали ее, рептилия оказалась неядовитой.
"Специалисты департамента природопользования забрали змею в Центр реабилитации диких животных. Специалисты уже провели осмотр экзотической змеи, ее состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказал Бурмистров.