https://ria.ru/20250307/zmeya-2003674967.html

Найденную в московском лифте змею забрали в центр реабилитации

Найденную в московском лифте змею забрали в центр реабилитации - РИА Новости, 07.03.2025

Найденную в московском лифте змею забрали в центр реабилитации

Змею, которую нашли в лифте многоэтажки на юго-западе Москвы, забрали в Центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:40:00+03:00

2025-03-07T16:40:00+03:00

2025-03-07T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Змею, которую нашли в лифте многоэтажки на юго-западе Москвы, забрали в Центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Ранее в Telegram-каналах писали, что в пятницу утром в лифте житель многоэтажки на улице Цюрупы увидел змею, она ползала по кабине, приводя в ужас местных. Спасатели приехали и поймали ее, рептилия оказалась неядовитой. "Специалисты департамента природопользования забрали змею в Центр реабилитации диких животных. Специалисты уже провели осмотр экзотической змеи, ее состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказал Бурмистров.

https://ria.ru/20250204/zmeya-1997356784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сергей бурмистров, змеи