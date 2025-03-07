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Россиян предупредили об увеличении тарифов ЖКХ в июле - РИА Новости, 07.03.2025
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02:21 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/zhkkh-2003523845.html
Россиян предупредили об увеличении тарифов ЖКХ в июле
Россиян предупредили об увеличении тарифов ЖКХ в июле - РИА Новости, 07.03.2025
Россиян предупредили об увеличении тарифов ЖКХ в июле
Очередное подорожание услуг ЖКХ ожидается в июле — тарифы вновь увеличатся, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T02:21:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Очередное подорожание услуг ЖКХ ожидается в июле — тарифы вновь увеличатся, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.Она напомнила, что январское увеличение сумм в платежках за услуги ЖКХ было связано с сезонным подорожанием тепла, а также повышением затрат на эксплуатацию коммунальных объектов и инфляцией. В начале года выросли тарифы на общедомовые нужды, капремонт, вывоз твердых коммунальных отходов.При этом традиционный рост тарифов в июле тоже состоится — стоимость услуг увеличится на 4-15% в зависимости от конкретного региона.“Это лишь часть проходящей сейчас масштабной реформы ЖКХ, которая предполагает совершенствование сетей и повышение качества услуг. Она должна включать и улучшение системы соцподдержки, особенно для малоимущих граждан”, — заключила Коваленко.
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жкх, москва, рэу имени г. в. плеханова, общество
ЖКХ, Москва, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество
Россиян предупредили об увеличении тарифов ЖКХ в июле

Доцент Коваленко предупредила о росте тарифов на ЖКХ в июле до 15%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Очередное подорожание услуг ЖКХ ожидается в июле — тарифы вновь увеличатся, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
Она напомнила, что январское увеличение сумм в платежках за услуги ЖКХ было связано с сезонным подорожанием тепла, а также повышением затрат на эксплуатацию коммунальных объектов и инфляцией. В начале года выросли тарифы на общедомовые нужды, капремонт, вывоз твердых коммунальных отходов.
При этом традиционный рост тарифов в июле тоже состоится — стоимость услуг увеличится на 4-15% в зависимости от конкретного региона.
“Это лишь часть проходящей сейчас масштабной реформы ЖКХ, которая предполагает совершенствование сетей и повышение качества услуг. Она должна включать и улучшение системы соцподдержки, особенно для малоимущих граждан”, — заключила Коваленко.
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ЖКХМоскваРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
 
 
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