https://ria.ru/20250307/zhkkh-2003523845.html

Россиян предупредили об увеличении тарифов ЖКХ в июле

Россиян предупредили об увеличении тарифов ЖКХ в июле - РИА Новости, 07.03.2025

Россиян предупредили об увеличении тарифов ЖКХ в июле

Очередное подорожание услуг ЖКХ ожидается в июле — тарифы вновь увеличатся, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T02:21:00+03:00

2025-03-07T02:21:00+03:00

2025-03-07T02:21:00+03:00

жкх

москва

рэу имени г. в. плеханова

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Очередное подорожание услуг ЖКХ ожидается в июле — тарифы вновь увеличатся, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.Она напомнила, что январское увеличение сумм в платежках за услуги ЖКХ было связано с сезонным подорожанием тепла, а также повышением затрат на эксплуатацию коммунальных объектов и инфляцией. В начале года выросли тарифы на общедомовые нужды, капремонт, вывоз твердых коммунальных отходов.При этом традиционный рост тарифов в июле тоже состоится — стоимость услуг увеличится на 4-15% в зависимости от конкретного региона.“Это лишь часть проходящей сейчас масштабной реформы ЖКХ, которая предполагает совершенствование сетей и повышение качества услуг. Она должна включать и улучшение системы соцподдержки, особенно для малоимущих граждан”, — заключила Коваленко.

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жкх, москва, рэу имени г. в. плеханова, общество