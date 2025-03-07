https://ria.ru/20250307/zemletryasenie-2003527562.html

У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 07.03.2025

У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в ночь на пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T03:35:00+03:00

2025-03-07T03:35:00+03:00

2025-03-07T03:35:00+03:00

охотское море

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в ночь на пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на 7 марта. Его эпицентр располагался в Охотском море в 152 километрах северо-западнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг находился на глубине 295 километров", - рассказала собеседница агентства. По данным сейсмолога, землетрясение в населенных пунктах островов не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250306/zemletryasenie-2003318878.html

охотское море

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охотское море, елена семенова