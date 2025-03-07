https://ria.ru/20250307/zemletryasenie-2003527562.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 07.03.2025
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в ночь на пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T03:35:00+03:00
2025-03-07T03:35:00+03:00
2025-03-07T03:35:00+03:00
охотское море
елена семенова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в ночь на пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на 7 марта. Его эпицентр располагался в Охотском море в 152 километрах северо-западнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг находился на глубине 295 километров", - рассказала собеседница агентства. По данным сейсмолога, землетрясение в населенных пунктах островов не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250306/zemletryasenie-2003318878.html
охотское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
охотское море, елена семенова
Охотское море, Елена Семенова
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9