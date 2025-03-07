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В Каспийском море зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 07.03.2025
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11:59 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/zemletrjasenie-2003589007.html
В Каспийском море зафиксировали землетрясение
В Каспийском море зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 07.03.2025
В Каспийском море зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 4 произошло в Каспийском море на глубине более 44 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:59:00+03:00
2025-03-07T11:59:00+03:00
в мире
каспийское море
азербайджан
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БАКУ, 7 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в Каспийском море на глубине более 44 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. "В Каспийском море на глубине 44 километров произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки были зафиксированы в 8.22 (7.22 мск - ред.)", - говорится в сообщении. Самое сильное за последнее время землетрясение на Каспии произошло 24 ноября 2023 года. По данным азербайджанских сейсмологов, его магнитуда составила 5,2, а эпицентр находился на глубине 61 километра. Землетрясение ощущалось в районах, прилегающих к Каспийскому морю и на Апшеронском полуострове, местами до 5 баллов, а местами до 3 баллов. В связи с землетрясением возникала задержка в движении поездов.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
каспийское море
азербайджан
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в мире, каспийское море, азербайджан
В мире, Каспийское море, Азербайджан
В Каспийском море зафиксировали землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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БАКУ, 7 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в Каспийском море на глубине более 44 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.
Каспийском море на глубине 44 километров произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки были зафиксированы в 8.22 (7.22 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Самое сильное за последнее время землетрясение на Каспии произошло 24 ноября 2023 года. По данным азербайджанских сейсмологов, его магнитуда составила 5,2, а эпицентр находился на глубине 61 километра. Землетрясение ощущалось в районах, прилегающих к Каспийскому морю и на Апшеронском полуострове, местами до 5 баллов, а местами до 3 баллов. В связи с землетрясением возникала задержка в движении поездов.
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