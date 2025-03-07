Рейтинг@Mail.ru
"Совсем не такой": в США раскрыли страшную тайну Зеленского - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 07.03.2025 (обновлено: 02:01 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/zelenskiy-2003522726.html
"Совсем не такой": в США раскрыли страшную тайну Зеленского
"Совсем не такой": в США раскрыли страшную тайну Зеленского - РИА Новости, 07.03.2025
"Совсем не такой": в США раскрыли страшную тайну Зеленского
Президент США Дональд Трамп был прав, когда назвал главу киевского режима Владимира Зеленского диктатором, несмотря на попытки его окружения это опровергнуть,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:59:00+03:00
2025-03-07T02:01:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003378140_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb3278b5c5d2414a23cbd0e0dcb95f36.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был прав, когда назвал главу киевского режима Владимира Зеленского диктатором, несмотря на попытки его окружения это опровергнуть, пишет редактор The American Conservative Тед Гален Карпентер."Не имело значения, что любой, у кого есть глаза, мог видеть, что король голый", — говорится в публикации.Автор отмечает, что еще до заявления Трампа о нелегитимности Зеленского, различные организации и издания публиковали отчеты, подтверждающие противоправные и даже преступные действия главы киевского режима, которые его сторонники на Украине и на Западе предпочитали не замечать, — от посягательств на свободу слова до политических убийств и запрета церкви."Это возмутительный способ поведения для так называемой демократии, но, похоже, это норма в "демократической" Украине Зеленского", — считает эксперт.Смотря на весь этот беспредел, западные союзники Зеленского должны перестать выстаивать ему образ героя и понять, что он сам несет большую часть ответственности за то, в каком плачевном состоянии оказалась его страна, констатировал Карпентер."Члены западного проукраинского лобби должны прекратить изображать Зеленского как героическую фигуру и демократического мученика. Он совсем не такой", — резюмировал он.Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.Ряд высокопоставленных чиновников США неоднократно призывали Киев провести выборы, а американский предприниматель Илон Маск, в свою очередь, советовал Зеленскому покинуть страну, переехать в нейтральное государство и получить там амнистию.
https://ria.ru/20250306/makron-2003324358.html
https://ria.ru/20250306/vens-2003333587.html
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003479397.html
https://ria.ru/20250306/tramp-2003446037.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003378140_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_56b7b1bb9099cdcbdcf9b9edc8683b66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Совсем не такой": в США раскрыли страшную тайну Зеленского

TAC: Дональд Трамп был прав, когда назвал Зеленского диктатором

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был прав, когда назвал главу киевского режима Владимира Зеленского диктатором, несмотря на попытки его окружения это опровергнуть, пишет редактор The American Conservative Тед Гален Карпентер.
"Не имело значения, что любой, у кого есть глаза, мог видеть, что король голый", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Знай, Путин": французов шокировало заявление Макрона о России
Вчера, 04:04
Автор отмечает, что еще до заявления Трампа о нелегитимности Зеленского, различные организации и издания публиковали отчеты, подтверждающие противоправные и даже преступные действия главы киевского режима, которые его сторонники на Украине и на Западе предпочитали не замечать, — от посягательств на свободу слова до политических убийств и запрета церкви.
"Это возмутительный способ поведения для так называемой демократии, но, похоже, это норма в "демократической" Украине Зеленского", — считает эксперт.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер палаты представителей Майк Джонсон перед выступлением президента Дональда Трампа в конгрессе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Леденящие душу": в Европе пришли в ужас от слов Вэнса
Вчера, 07:13
Смотря на весь этот беспредел, западные союзники Зеленского должны перестать выстаивать ему образ героя и понять, что он сам несет большую часть ответственности за то, в каком плачевном состоянии оказалась его страна, констатировал Карпентер.
«
"Члены западного проукраинского лобби должны прекратить изображать Зеленского как героическую фигуру и демократического мученика. Он совсем не такой", — резюмировал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Нацистский карлик": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский
Вчера, 18:52
Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.
Ряд высокопоставленных чиновников США неоднократно призывали Киев провести выборы, а американский предприниматель Илон Маск, в свою очередь, советовал Зеленскому покинуть страну, переехать в нейтральное государство и получить там амнистию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
На Западе рассказали, что Трамп сделает с Зеленским
Вчера, 17:11
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала