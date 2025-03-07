https://ria.ru/20250307/zelenskiy-2003522726.html

"Совсем не такой": в США раскрыли страшную тайну Зеленского

"Совсем не такой": в США раскрыли страшную тайну Зеленского - РИА Новости, 07.03.2025

"Совсем не такой": в США раскрыли страшную тайну Зеленского

Президент США Дональд Трамп был прав, когда назвал главу киевского режима Владимира Зеленского диктатором, несмотря на попытки его окружения это опровергнуть,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T01:59:00+03:00

2025-03-07T01:59:00+03:00

2025-03-07T02:01:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был прав, когда назвал главу киевского режима Владимира Зеленского диктатором, несмотря на попытки его окружения это опровергнуть, пишет редактор The American Conservative Тед Гален Карпентер."Не имело значения, что любой, у кого есть глаза, мог видеть, что король голый", — говорится в публикации.Автор отмечает, что еще до заявления Трампа о нелегитимности Зеленского, различные организации и издания публиковали отчеты, подтверждающие противоправные и даже преступные действия главы киевского режима, которые его сторонники на Украине и на Западе предпочитали не замечать, — от посягательств на свободу слова до политических убийств и запрета церкви."Это возмутительный способ поведения для так называемой демократии, но, похоже, это норма в "демократической" Украине Зеленского", — считает эксперт.Смотря на весь этот беспредел, западные союзники Зеленского должны перестать выстаивать ему образ героя и понять, что он сам несет большую часть ответственности за то, в каком плачевном состоянии оказалась его страна, констатировал Карпентер."Члены западного проукраинского лобби должны прекратить изображать Зеленского как героическую фигуру и демократического мученика. Он совсем не такой", — резюмировал он.Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.Ряд высокопоставленных чиновников США неоднократно призывали Киев провести выборы, а американский предприниматель Илон Маск, в свою очередь, советовал Зеленскому покинуть страну, переехать в нейтральное государство и получить там амнистию.

https://ria.ru/20250306/makron-2003324358.html

https://ria.ru/20250306/vens-2003333587.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003479397.html

https://ria.ru/20250306/tramp-2003446037.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский