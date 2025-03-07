Песков рассказал об итогах посещения Путиным центра "Защитники Отечества"
После посещения Путиным центра "Защитники Отечества" оформят перечень поручений
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента России работает над перечнем поручений по итогам посещения главы государства центра "Защитники Отечества", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вчера, вы знаете, в канун 8 марта, Международного женского дня, президент в московском центре "Защитники Отечества" побеседовал с женщинами, там были и участницы специальной военной операции, и вдовы погибших героев, которые посвятили себя служению этому центру... Была очень содержательная, конкретная беседа, много конкретных вопросов было затронуто, и администрация сейчас оформит перечень поручений президента. В сжатые сроки такой перечень будет подготовлен и, естественно, будет реализован", - сказал Песков журналистам.