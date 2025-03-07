https://ria.ru/20250307/zaschitniki-2003612788.html

Песков рассказал об итогах посещения Путиным центра "Защитники Отечества"

Песков рассказал об итогах посещения Путиным центра "Защитники Отечества" - РИА Новости, 07.03.2025

Песков рассказал об итогах посещения Путиным центра "Защитники Отечества"

Администрация президента России работает над перечнем поручений по итогам посещения главы государства центра "Защитники Отечества", сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:17:00+03:00

2025-03-07T13:17:00+03:00

2025-03-07T13:20:00+03:00

общество

россия

дмитрий песков

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента России работает над перечнем поручений по итогам посещения главы государства центра "Защитники Отечества", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Вчера, вы знаете, в канун 8 марта, Международного женского дня, президент в московском центре "Защитники Отечества" побеседовал с женщинами, там были и участницы специальной военной операции, и вдовы погибших героев, которые посвятили себя служению этому центру... Была очень содержательная, конкретная беседа, много конкретных вопросов было затронуто, и администрация сейчас оформит перечень поручений президента. В сжатые сроки такой перечень будет подготовлен и, естественно, будет реализован", - сказал Песков журналистам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, владимир путин