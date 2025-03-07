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Песков рассказал об итогах посещения Путиным центра "Защитники Отечества" - РИА Новости, 07.03.2025
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13:17 07.03.2025 (обновлено: 13:20 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/zaschitniki-2003612788.html
Песков рассказал об итогах посещения Путиным центра "Защитники Отечества"
Песков рассказал об итогах посещения Путиным центра "Защитники Отечества" - РИА Новости, 07.03.2025
Песков рассказал об итогах посещения Путиным центра "Защитники Отечества"
Администрация президента России работает над перечнем поручений по итогам посещения главы государства центра "Защитники Отечества", сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:17:00+03:00
2025-03-07T13:20:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента России работает над перечнем поручений по итогам посещения главы государства центра "Защитники Отечества", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Вчера, вы знаете, в канун 8 марта, Международного женского дня, президент в московском центре "Защитники Отечества" побеседовал с женщинами, там были и участницы специальной военной операции, и вдовы погибших героев, которые посвятили себя служению этому центру... Была очень содержательная, конкретная беседа, много конкретных вопросов было затронуто, и администрация сейчас оформит перечень поручений президента. В сжатые сроки такой перечень будет подготовлен и, естественно, будет реализован", - сказал Песков журналистам.
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общество, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
Песков рассказал об итогах посещения Путиным центра "Защитники Отечества"

После посещения Путиным центра "Защитники Отечества" оформят перечень поручений

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента России работает над перечнем поручений по итогам посещения главы государства центра "Защитники Отечества", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вчера, вы знаете, в канун 8 марта, Международного женского дня, президент в московском центре "Защитники Отечества" побеседовал с женщинами, там были и участницы специальной военной операции, и вдовы погибших героев, которые посвятили себя служению этому центру... Была очень содержательная, конкретная беседа, много конкретных вопросов было затронуто, и администрация сейчас оформит перечень поручений президента. В сжатые сроки такой перечень будет подготовлен и, естественно, будет реализован", - сказал Песков журналистам.
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ОбществоРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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