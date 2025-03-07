Политическая система Запада рушится, заявил экс-премьер Греции
Экс-премьер Греции Самарас: крах в Европе начался еще до избрания Трампа
© AP Photo / Thanassis StavrakisБывший премьер-министр Греции Антонис Самарас
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас . Архивное фото
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АФИНЫ, 7 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил, что политическая система Запада рушится, поскольку народы не одобряют политику их правительств, и крах в Европе начался еще до избрания Дональда Трампа президентом Америки.
Самарас выступил в парламенте Греции при обсуждении вотума недоверия правительству Греции, это было первое его выступление после исключения из фракции правящей партии "Новая демократия" за критику правительства и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
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"Сегодняшние дебаты проходят в период беспрецедентных драматических потрясений как внутри страны, так и за рубежом. Особенно в западном мире. Похоже, что Запад ополчился против Запада. Западные народы не одобряют политику, которую проводили их правительства в последние годы. И поэтому те правительства, которые были у власти, свергаются", - сказал он.
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"А как только он был избран, домино начало падать одно за другим, и обнажилась нагота системы. И сейчас все на Западе опрокидывается. Переизбрание Трампа не было "причиной" краха. Оно стало катализатором, ускорившим его. Такова международная обстановка, в которой мы живем сегодня", - сказал экс-премьер.
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По его словам, политика преувеличения роли прав, открытие границ и неконтролируемая миграция, поспешный "зеленый переход", woke повестка, политика Запада в отношении Украины ставятся под сомнение, а политическая система, навязавшая Западу эту политику, рушится.
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"Мы не знаем, какую форму примет НАТО завтра. Европа озабочена тем, как она будет противостоять России после потрясений в отношениях с Америкой. Так же как Европа не знает, как она будет реагировать на тарифную войну с Америкой или даже с Китаем. Неопределенность растет повсюду. И мы находимся на "нулевой отметке". Вокруг нас рушится политическая система, состоящая из "мутантов" - правоцентристских, левоцентристских и левых политических партий, которые отказались от своих политических программ, каждая в отдельности, и присоединились, все вместе, к повестке woke", - сказал Самарас.
Он отметил, что поспешный "зеленый" переход пошатнул конкурентоспособность, привел к деиндустриализации и стремительному росту цен на энергоносители как для населения, так и для бизнеса.
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Самарас заявил, что в Греции есть дополнительные огромные проблемы, которые вызывают беспрецедентные социальные потрясения, а греческая внешняя политика терпит крах.
По его словам, правительство Греции заключило соглашение о дружбе с Турцией, которая угрожает стране, и перестало реагировать на провокации Турции.
Говоря о конфликте на Украине, Самарас сказал, что Греция "была права, осуждая российское вторжение", но ошибочно выстроила политику в отношениях с Россией.
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"Мы должны были помнить, что после войны наступит мир, и мы должны были быть готовы к этому миру. Мы вышли "более украинскими, чем украинцы". И вот теперь, когда Америка при новой администрации меняет свою линию, мы оказываемся изолированными отовсюду. Изолированными от России, изолированными от самих США и их новой линии, но также изолированными от европейцев, которые пытаются понять, как поддержать Украину без США. Было даже приглашение Турции в Лондон без приглашения Греции. Если это изоляция, эта политика была ошибочной от начала и до конца", - сказал Самарас.
Говоря о железнодорожной трагедии в Темпи, которая стала предлогом обсуждения вопроса о недоверии, Самарас сказал, что правительство показало себя наихудшим образом. По его словам, вероятность аварий на железной дороге, которые раньше были немыслимы, теперь намного выше.
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"Люди выходят на улицы, потому что спустя два года после этой ужасной аварии у нас до сих пор нет официального заключения. И правительство с самого начала пыталось скрыть существование нелегального груза, возгорание которого увеличило число жертв. После аварии были неоднократные ошибки, в результате были утеряны ценные улики, что затруднило расследование. На это указывали и родители погибших, но это было отвергнуто правительством. И оказалось, что и в этом случае родители были правы. Миллионы греков вышли на улицы. Огромный удар и по правительству, и по правосудию", - сказал Самарас.
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"Миллионы людей выходят на улицы в поддержку семей погибших, потому что понимают, что на их месте, к сожалению, могли оказаться все мы, особенно наши дети. А правительство, вместо того чтобы обнять семьи жертв, стало бороться с ними. И превратило массовое выражение солидарности с жертвами в огромную антиправительственную демонстрацию. Правительство нарушило кодекс семейных ценностей греков. Оно защищало политические интересы, а не поддерживало человеческую любовь", - заявил бывший премьер.
Самарас заявил, что воздержится от голосования по вотуму недоверия.
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"У меня нет кислорода" - так кричала вся страна несколько дней назад (на митингах). Если мы здесь спорим между собой о том, кто хуже, то подтверждаем, что кислорода у страны действительно нет. И у нее не будет перспектив. И надежды тоже. Давайте же, наконец, выберемся из этого бедлама. Давайте осмелимся начать все сначала", - сказал бывший премьер.
Как отметил портал "Нафтемпорики", Самарас ни разу не назвал по имени нынешнего премьер Кириакоса Мицотакиса в знак пренебрежения, и отделил правительство от партии, которая, по его словам, основала демократические институты.
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