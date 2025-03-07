https://ria.ru/20250307/zapad-2003743438.html

Политическая система Запада рушится, заявил экс-премьер Греции

Политическая система Запада рушится, заявил экс-премьер Греции - РИА Новости, 07.03.2025

Политическая система Запада рушится, заявил экс-премьер Греции

Бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил, что политическая система Запада рушится, поскольку народы не одобряют политику их правительств, и крах в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T23:19:00+03:00

2025-03-07T23:19:00+03:00

2025-03-07T23:19:00+03:00

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АФИНЫ, 7 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил, что политическая система Запада рушится, поскольку народы не одобряют политику их правительств, и крах в Европе начался еще до избрания Дональда Трампа президентом Америки. Самарас выступил в парламенте Греции при обсуждении вотума недоверия правительству Греции, это было первое его выступление после исключения из фракции правящей партии "Новая демократия" за критику правительства и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. "Сегодняшние дебаты проходят в период беспрецедентных драматических потрясений как внутри страны, так и за рубежом. Особенно в западном мире. Похоже, что Запад ополчился против Запада. Западные народы не одобряют политику, которую проводили их правительства в последние годы. И поэтому те правительства, которые были у власти, свергаются", - сказал он. По его словам, крах в Европе начался еще до избрания Трампа в Америке. "А как только он был избран, домино начало падать одно за другим, и обнажилась нагота системы. И сейчас все на Западе опрокидывается. Переизбрание Трампа не было "причиной" краха. Оно стало катализатором, ускорившим его. Такова международная обстановка, в которой мы живем сегодня", - сказал экс-премьер. По его словам, политика преувеличения роли прав, открытие границ и неконтролируемая миграция, поспешный "зеленый переход", woke повестка, политика Запада в отношении Украины ставятся под сомнение, а политическая система, навязавшая Западу эту политику, рушится. "Мы не знаем, какую форму примет НАТО завтра. Европа озабочена тем, как она будет противостоять России после потрясений в отношениях с Америкой. Так же как Европа не знает, как она будет реагировать на тарифную войну с Америкой или даже с Китаем. Неопределенность растет повсюду. И мы находимся на "нулевой отметке". Вокруг нас рушится политическая система, состоящая из "мутантов" - правоцентристских, левоцентристских и левых политических партий, которые отказались от своих политических программ, каждая в отдельности, и присоединились, все вместе, к повестке woke", - сказал Самарас. Он отметил, что поспешный "зеленый" переход пошатнул конкурентоспособность, привел к деиндустриализации и стремительному росту цен на энергоносители как для населения, так и для бизнеса. Самарас заявил, что в Греции есть дополнительные огромные проблемы, которые вызывают беспрецедентные социальные потрясения, а греческая внешняя политика терпит крах. По его словам, правительство Греции заключило соглашение о дружбе с Турцией, которая угрожает стране, и перестало реагировать на провокации Турции. Говоря о конфликте на Украине, Самарас сказал, что Греция "была права, осуждая российское вторжение", но ошибочно выстроила политику в отношениях с Россией. "Мы должны были помнить, что после войны наступит мир, и мы должны были быть готовы к этому миру. Мы вышли "более украинскими, чем украинцы". И вот теперь, когда Америка при новой администрации меняет свою линию, мы оказываемся изолированными отовсюду. Изолированными от России, изолированными от самих США и их новой линии, но также изолированными от европейцев, которые пытаются понять, как поддержать Украину без США. Было даже приглашение Турции в Лондон без приглашения Греции. Если это изоляция, эта политика была ошибочной от начала и до конца", - сказал Самарас. Говоря о железнодорожной трагедии в Темпи, которая стала предлогом обсуждения вопроса о недоверии, Самарас сказал, что правительство показало себя наихудшим образом. По его словам, вероятность аварий на железной дороге, которые раньше были немыслимы, теперь намного выше. "Люди выходят на улицы, потому что спустя два года после этой ужасной аварии у нас до сих пор нет официального заключения. И правительство с самого начала пыталось скрыть существование нелегального груза, возгорание которого увеличило число жертв. После аварии были неоднократные ошибки, в результате были утеряны ценные улики, что затруднило расследование. На это указывали и родители погибших, но это было отвергнуто правительством. И оказалось, что и в этом случае родители были правы. Миллионы греков вышли на улицы. Огромный удар и по правительству, и по правосудию", - сказал Самарас. "Миллионы людей выходят на улицы в поддержку семей погибших, потому что понимают, что на их месте, к сожалению, могли оказаться все мы, особенно наши дети. А правительство, вместо того чтобы обнять семьи жертв, стало бороться с ними. И превратило массовое выражение солидарности с жертвами в огромную антиправительственную демонстрацию. Правительство нарушило кодекс семейных ценностей греков. Оно защищало политические интересы, а не поддерживало человеческую любовь", - заявил бывший премьер. Самарас заявил, что воздержится от голосования по вотуму недоверия. "У меня нет кислорода" - так кричала вся страна несколько дней назад (на митингах). Если мы здесь спорим между собой о том, кто хуже, то подтверждаем, что кислорода у страны действительно нет. И у нее не будет перспектив. И надежды тоже. Давайте же, наконец, выберемся из этого бедлама. Давайте осмелимся начать все сначала", - сказал бывший премьер. Как отметил портал "Нафтемпорики", Самарас ни разу не назвал по имени нынешнего премьер Кириакоса Мицотакиса в знак пренебрежения, и отделил правительство от партии, которая, по его словам, основала демократические институты.

https://ria.ru/20250306/makron-2003510833.html

https://ria.ru/20250225/evropa-2001557105.html

https://ria.ru/20250220/focus-2000454619.html

https://ria.ru/20250221/evropa-2000887437.html

https://ria.ru/20250130/evropa-1996110937.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html

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в мире, греция, америка, европа, антонис самарас, дональд трамп, кириакос мицотакис, нато