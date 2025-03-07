https://ria.ru/20250307/zapad-2003635592.html

"Кто этот сумасшедший?" На Западе забили тревогу из-за смертельной угрозы

"Кто этот сумасшедший?" На Западе забили тревогу из-за смертельной угрозы - РИА Новости, 07.03.2025

"Кто этот сумасшедший?" На Западе забили тревогу из-за смертельной угрозы

Американский лидер Дональд Трамп пытается сохранить мир, пока президент Франции Эммануэль Макрон пропагандирует войну, заявил французский политик Флориан... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:51:00+03:00

2025-03-07T14:51:00+03:00

2025-03-07T16:22:00+03:00

в мире

франция

украина

сша

дональд трамп

эммануэль макрон

евросоюз

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп пытается сохранить мир, пока президент Франции Эммануэль Макрон пропагандирует войну, заявил французский политик Флориан Филиппо в социальной сети X."В то время как Макрон пропагандирует продолжение войны на Украине и "европейское ядерное сдерживание" ракетами по всему миру, Трамп защищает мир", — сказал он.По мнению политика, это подтверждается также и словами президента США о желании избавиться от ядерного оружия."Так кто же на самом деле угрожает миру во всем мире? Кто этот сумасшедший? Макрон или Трамп? <…> Мой ответ ясен: Макрон несравненно опаснее Трампа (и Путина)!" — заключил он.В среду Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.На следующий день Трамп заявил, что было бы "здорово", если бы все страны избавились от оружия массового уничтожения.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между Москвой и Вашингтоном не было, нет и понимания, когда и где они начнутся.

https://ria.ru/20250307/geshtalt-2003619326.html

https://ria.ru/20250307/peskov-2003610105.html

франция

украина

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в мире, франция, украина, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, евросоюз