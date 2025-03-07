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Евросоюз отдаляет перспективу диалога по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:08 07.03.2025 (обновлено: 20:09 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/zakharova-2003727418.html
Евросоюз отдаляет перспективу диалога по Украине, заявила Захарова
Евросоюз отдаляет перспективу диалога по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 07.03.2025
Евросоюз отдаляет перспективу диалога по Украине, заявила Захарова
Европейский союз сознательно подпитывает эскалацию конфликта вокруг Украины и отдаляет перспективу диалога вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:08:00+03:00
2025-03-07T20:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Европейский союз сознательно подпитывает эскалацию конфликта вокруг Украины и отдаляет перспективу диалога вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги внеочередного саммита ЕС, посвященного наращиванию его оборонных возможностей и его дальнейшей линии по Украине. "Вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования конфликта, ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым сознательно подпитывая эскалацию и отдаляя перспективу диалога. Провозглашен курс на форсированную милитаризацию и перевооружение Европы. Долговое закабаление будущих поколений европейцев маскируется болтовней о российской угрозе. Отсутствие правосубъектности и реальных военных возможностей – спекуляциями о "комплементарной" по отношению к НАТО "стратегической автономии" Евросоюза", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства. Она добавила, что ЕС продолжает "играть в опасные геополитические игры", игнорирует реальные последствия своих решений. "Ход дискуссий и итоги внеочередного саммита ЕС, посвященного наращиванию оборонных возможностей Евросоюза и его дальнейшей линии в отношении Украины, лишь подтверждают неоднократно дававшиеся нами оценки стремительного перерождения этого некогда успешного торгово-экономического интеграционного проекта в милитаризированное объединение, одержимое идеей нанесения нашей стране "стратегического поражения", - заявила Захарова. По её словам, страны Мирового большинства сделают необходимые выводы по итогам саммита ЕС. "В реальности же отсутствие решительной реакции на нанесение киевским режимом прямого ущерба энергетической безопасности ряда стран-членов ЕС – это демонстрация того, что защита отдельных участников объединения и их интересов не является приоритетом деятельности Евросовета и Еврокомиссии", - подчеркнула официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20250307/peregovory-2003722597.html
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в мире, украина, россия, киев, мария захарова, евросоюз, нато, евросовет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО, Евросовет
Евросоюз отдаляет перспективу диалога по Украине, заявила Захарова

Захарова: Евросоюз сознательно отдаляет перспективу диалога по Украине

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Европейский союз сознательно подпитывает эскалацию конфликта вокруг Украины и отдаляет перспективу диалога вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги внеочередного саммита ЕС, посвященного наращиванию его оборонных возможностей и его дальнейшей линии по Украине.
"Вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования конфликта, ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым сознательно подпитывая эскалацию и отдаляя перспективу диалога. Провозглашен курс на форсированную милитаризацию и перевооружение Европы. Долговое закабаление будущих поколений европейцев маскируется болтовней о российской угрозе. Отсутствие правосубъектности и реальных военных возможностей – спекуляциями о "комплементарной" по отношению к НАТО "стратегической автономии" Евросоюза", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
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Она добавила, что ЕС продолжает "играть в опасные геополитические игры", игнорирует реальные последствия своих решений.
"Ход дискуссий и итоги внеочередного саммита ЕС, посвященного наращиванию оборонных возможностей Евросоюза и его дальнейшей линии в отношении Украины, лишь подтверждают неоднократно дававшиеся нами оценки стремительного перерождения этого некогда успешного торгово-экономического интеграционного проекта в милитаризированное объединение, одержимое идеей нанесения нашей стране "стратегического поражения", - заявила Захарова.
По её словам, страны Мирового большинства сделают необходимые выводы по итогам саммита ЕС.
"В реальности же отсутствие решительной реакции на нанесение киевским режимом прямого ущерба энергетической безопасности ряда стран-членов ЕС – это демонстрация того, что защита отдельных участников объединения и их интересов не является приоритетом деятельности Евросовета и Еврокомиссии", - подчеркнула официальный представитель МИД.
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