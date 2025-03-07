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На Запорожской АЭС рассказали о защите от атак со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:44 07.03.2025 (обновлено: 05:05 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/zaes-2003529650.html
На Запорожской АЭС рассказали о защите от атак со стороны ВСУ
На Запорожской АЭС рассказали о защите от атак со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
На Запорожской АЭС рассказали о защите от атак со стороны ВСУ
Подразделения Вооружённых сил России и Росгвардии делают всё возможное для обеспечения безопасности ЗАЭС от атак со стороны ВСУ, персонал прикладывает... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T04:44:00+03:00
2025-03-07T05:05:00+03:00
в мире
сша
европа
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
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ЭНЕРГОДАР, 7 мар - РИА Новости. Подразделения Вооружённых сил России и Росгвардии делают всё возможное для обеспечения безопасности ЗАЭС от атак со стороны ВСУ, персонал прикладывает максимальные усилия для безопасной эксплуатации Запорожской атомной электростанции, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее Черничук сказал РИА Новости, что не исключает провокаций со стороны украинских боевиков в отношении станции с целью шантажа США и Европы. Кроме того, он сообщил, что в настоящее время в районе ЗАЭС наблюдается стабильная активность БПЛА украинских боевиков. Власти Запорожской области и оперативные службы региона неоднократно сообщали об атаках украинских БПЛА не только на город Энергодар, находящийся в непосредственной близости к станции, но и на объекты ЗАЭС. "Подразделения Росгвардии и министерства обороны делают все возможное для защиты станции и города от БПЛА и других средств воздействия противника. Мы со своей стороны прикладываем максимальные усилия для обеспечения безопасной эксплуатации станции",- сказал собеседник агентства.
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в мире, сша, европа, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс
В мире, США, Европа, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
На Запорожской АЭС рассказали о защите от атак со стороны ВСУ

Глава ЗАЭС Черничук: ВС России и Росгвардия делают все для безопасности станции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 7 мар - РИА Новости. Подразделения Вооружённых сил России и Росгвардии делают всё возможное для обеспечения безопасности ЗАЭС от атак со стороны ВСУ, персонал прикладывает максимальные усилия для безопасной эксплуатации Запорожской атомной электростанции, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Ранее Черничук сказал РИА Новости, что не исключает провокаций со стороны украинских боевиков в отношении станции с целью шантажа США и Европы. Кроме того, он сообщил, что в настоящее время в районе ЗАЭС наблюдается стабильная активность БПЛА украинских боевиков.
Власти Запорожской области и оперативные службы региона неоднократно сообщали об атаках украинских БПЛА не только на город Энергодар, находящийся в непосредственной близости к станции, но и на объекты ЗАЭС.
"Подразделения Росгвардии и министерства обороны делают все возможное для защиты станции и города от БПЛА и других средств воздействия противника. Мы со своей стороны прикладываем максимальные усилия для обеспечения безопасной эксплуатации станции",- сказал собеседник агентства.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Киев может пойти на провокации с целью шантажа, заявило руководство ЗАЭС
04:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЕвропаЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская АЭС
 
 
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