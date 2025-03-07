https://ria.ru/20250307/zaes-2003529650.html

На Запорожской АЭС рассказали о защите от атак со стороны ВСУ

На Запорожской АЭС рассказали о защите от атак со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025

На Запорожской АЭС рассказали о защите от атак со стороны ВСУ

Подразделения Вооружённых сил России и Росгвардии делают всё возможное для обеспечения безопасности ЗАЭС от атак со стороны ВСУ, персонал прикладывает... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T04:44:00+03:00

2025-03-07T04:44:00+03:00

2025-03-07T05:05:00+03:00

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ЭНЕРГОДАР, 7 мар - РИА Новости. Подразделения Вооружённых сил России и Росгвардии делают всё возможное для обеспечения безопасности ЗАЭС от атак со стороны ВСУ, персонал прикладывает максимальные усилия для безопасной эксплуатации Запорожской атомной электростанции, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее Черничук сказал РИА Новости, что не исключает провокаций со стороны украинских боевиков в отношении станции с целью шантажа США и Европы. Кроме того, он сообщил, что в настоящее время в районе ЗАЭС наблюдается стабильная активность БПЛА украинских боевиков. Власти Запорожской области и оперативные службы региона неоднократно сообщали об атаках украинских БПЛА не только на город Энергодар, находящийся в непосредственной близости к станции, но и на объекты ЗАЭС. "Подразделения Росгвардии и министерства обороны делают все возможное для защиты станции и города от БПЛА и других средств воздействия противника. Мы со своей стороны прикладываем максимальные усилия для обеспечения безопасной эксплуатации станции",- сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250307/zaes-2003528879.html

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в мире, сша, европа, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс