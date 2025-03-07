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Киев может пойти на провокации с целью шантажа, заявило руководство ЗАЭС
Киев может пойти на провокации с целью шантажа, заявило руководство ЗАЭС - РИА Новости, 07.03.2025
Киев может пойти на провокации с целью шантажа, заявило руководство ЗАЭС
Руководство Запорожской атомной электростанции не исключает что Киев может пойти на провокации с целью использовать ситуации вокруг ЗАЭС в качестве шантажа США... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T04:31:00+03:00
2025-03-07T04:31:00+03:00
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ЭНЕРГОДАР, 7 мар - РИА Новости. Руководство Запорожской атомной электростанции не исключает что Киев может пойти на провокации с целью использовать ситуации вокруг ЗАЭС в качестве шантажа США и Европы, сказал РИА Новости директор станции Юрий Черничук. "Угрозы того, что противник может использовать провокации любого рода, в том числе и с целью шантажа Европы и США, не исключены", - рассказал собеседник агентства Он подчеркнул, что станция не может и не должна использоваться в качестве объекта ядерного шантажа. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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европа, сша, киев
Европа, США, Киев, Специальная военная операция на Украине
Киев может пойти на провокации с целью шантажа, заявило руководство ЗАЭС
Черничук: Киев может использовать ситуацию вокруг ЗАЭС для шантажа США и Европы