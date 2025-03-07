https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003742521.html

В Одессе и Херсоне прогремела серия взрывов

В Одессе и Херсоне прогремела серия взрывов - РИА Новости, 07.03.2025

В Одессе и Херсоне прогремела серия взрывов

В Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T23:07:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале."В Одессе снова слышны взрывы", — говорится в посте. Уточняется, что взрывы раздаются и в подконтрольном киевским властям Херсоне.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей звучит воздушная тревога.В пятницу вечером местные СМИ также сообщали о серии взрывов в Одессе и Херсоне.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003594583.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Станислав Ванд

в мире, херсон, одесса, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина