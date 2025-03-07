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В Одессе и Херсоне прогремела серия взрывов - РИА Новости, 07.03.2025
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23:07 07.03.2025 (обновлено: 23:44 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003742521.html
В Одессе и Херсоне прогремела серия взрывов
В Одессе и Херсоне прогремела серия взрывов - РИА Новости, 07.03.2025
В Одессе и Херсоне прогремела серия взрывов
В Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T23:07:00+03:00
2025-03-07T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале."В Одессе снова слышны взрывы", — говорится в посте. Уточняется, что взрывы раздаются и в подконтрольном киевским властям Херсоне.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей звучит воздушная тревога.В пятницу вечером местные СМИ также сообщали о серии взрывов в Одессе и Херсоне.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003594583.html
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В мире, Херсон, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина
В Одессе и Херсоне прогремела серия взрывов

В Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремела серия взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале.
"В Одессе снова слышны взрывы", — говорится в посте.
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Уточняется, что взрывы раздаются и в подконтрольном киевским властям Херсоне.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей звучит воздушная тревога.
В пятницу вечером местные СМИ также сообщали о серии взрывов в Одессе и Херсоне.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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В миреХерсонОдессаРоссияВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковУкраина
 
 
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