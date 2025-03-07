В Одессе и Херсоне прогремела серия взрывов
В Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремела серия взрывов
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале.
"В Одессе снова слышны взрывы", — говорится в посте.
Уточняется, что взрывы раздаются и в подконтрольном киевским властям Херсоне.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей звучит воздушная тревога.
В пятницу вечером местные СМИ также сообщали о серии взрывов в Одессе и Херсоне.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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