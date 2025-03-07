https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003540987.html

В трех областях Украины прогремели взрывы

В трех областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 07.03.2025

В трех областях Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели пятницу в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:57:00+03:00

2025-03-07T07:57:00+03:00

2025-03-07T07:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

винницкая область

хмельницкий (город)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели пятницу в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. "Полтавская, Хмельницкая, Винницкая области – взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах Полтавской и Винницкой областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250307/podpole-2003540107.html

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003540663.html

украина

винницкая область

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украина, винницкая область, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины