https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003539936.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 07.03.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел пятницу в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:44:00+03:00
2025-03-07T07:44:00+03:00
2025-03-07T07:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
украина
россия
игорь терехов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994400984_0:57:1072:660_1920x0_80_0_0_2542e109e963fa889186c096bcabea9f.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел пятницу в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. "В Харькове взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Украинский телеканал ТСН в свою очередь сообщил о взрывах в Ивано-Франковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003539411.html
https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003538261.html
харьков
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994400984_60:0:1013:715_1920x0_80_0_0_4c6e8cea901c5128d7e7d1b32b58e7fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, россия, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Россия, Игорь Терехов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове и Ивано-Франковской области прогремели взрывы