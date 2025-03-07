https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003539936.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 07.03.2025

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел пятницу в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:44:00+03:00

2025-03-07T07:44:00+03:00

2025-03-07T07:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

украина

россия

игорь терехов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994400984_0:57:1072:660_1920x0_80_0_0_2542e109e963fa889186c096bcabea9f.jpg

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел пятницу в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. "В Харькове взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Украинский телеканал ТСН в свою очередь сообщил о взрывах в Ивано-Франковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003539411.html

https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003538261.html

харьков

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, украина, россия, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины