https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003539411.html
В Тернополе прогремели новые взрывы
В Тернополе прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.03.2025
В Тернополе прогремели новые взрывы
Взрывы вновь прогремели в пятницу в Тернополе на западе Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:35:00+03:00
2025-03-07T07:35:00+03:00
2025-03-07T07:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
тернополь
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938771478_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6184ff3ed392e01712bf9f9428d24a5a.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в Тернополе на западе Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Новости.LIVE". Утром в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Тернополе, после которых часть города была обесточена. "В Тернополе снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003538261.html
https://ria.ru/20250307/saldo-2003535576.html
тернополь
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938771478_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_596123a5a0b4bf650d9703b4a6a58c46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тернополь, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тернополь, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Тернополе прогремели новые взрывы
В Тернополе на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы