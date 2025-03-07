https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003539411.html

В Тернополе прогремели новые взрывы

В Тернополе прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.03.2025

В Тернополе прогремели новые взрывы

Взрывы вновь прогремели в пятницу в Тернополе на западе Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 07.03.2025

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специальная военная операция на украине

тернополь

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в Тернополе на западе Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Новости.LIVE". Утром в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Тернополе, после которых часть города была обесточена. "В Тернополе снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003538261.html

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тернополь

украина

россия

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тернополь, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины