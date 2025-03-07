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В Винницкой области прогремели взрывы
В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 07.03.2025
В Винницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в Винницкой области на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:21:00+03:00
2025-03-07T07:21:00+03:00
2025-03-07T07:21:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Винницкой области на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. "Винницкая область, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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винницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Винницкой области прогремели взрывы
В Винницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы