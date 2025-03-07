https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003536031.html
Часть Тернополя обесточена после взрывов
Часть Тернополя обесточена после взрывов - РИА Новости, 07.03.2025
Часть Тернополя обесточена после взрывов
Часть Тернополя оказалась обесточена после сообщений о взрывах в городе, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:44:00+03:00
2025-03-07T06:44:00+03:00
2025-03-07T06:44:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Часть Тернополя оказалась обесточена после сообщений о взрывах в городе, сообщает украинский телеканал ТСН. "Часть Тернополя без света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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тернополь, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тернополь, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Часть Тернополя обесточена после взрывов
Часть Тернополя оказалась обесточена после взрывов в городе