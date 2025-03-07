Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области восстановили водоемы для заселения выхухоли - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:59 07.03.2025 (обновлено: 12:15 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vykhukhol-2003558449.html
В Рязанской области восстановили водоемы для заселения выхухоли
В Рязанской области восстановили водоемы для заселения выхухоли - РИА Новости, 07.03.2025
В Рязанской области восстановили водоемы для заселения выхухоли
В Окском заповеднике восстановили пять водоемов для заселения редкой русской выхухоли, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди". РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:59:00+03:00
2025-03-07T12:15:00+03:00
хорошие новости
рязанская область
общество
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003592096_0:51:3150:1823_1920x0_80_0_0_2766a4efb5457cddb092ae9d0ecd6a8e.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Окском заповеднике восстановили пять водоемов для заселения редкой русской выхухоли, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди"."В охранной зоне Окского заповедника при поддержке фонда "Природа и люди" завершены работы по восстановлению деградировавших пойменных угодий. Ученые ожидают, что уже весной подготовленные водоемы заселит выхухоль — уникальный вид, который нуждается в охране и чья численность в Рязанской области за последние 15 лет сократилась более чем в два раза", — говорится в релизе.Как уточнили в фонде, выхухоль обитает в пойменных водоемах, ее благополучие напрямую зависит от их состояния. Масштабное осушение речных долин в 1960-70-х годах привело к деградации мест обитания. Для восстановления специалисты выбрали пять водоемов площадью от 0,2 до 0,6 гектара, которые были сильно обмелевшими, но не высохшими полностью."Несмотря на трудности, площадь выхухолевых угодий в охранной зоне Окского заповедника удалось увеличить более чем на десять процентов", — уточнили в организации.Эксперты ожидают, что после того, как выхухоль освоит новую "жилплощадь", пропорционально вырастет и численность маточного поголовья — основного звена в сохранении местной популяции.
https://ria.ru/20250219/ptitsa-2000316343.html
https://ria.ru/20250307/moskva-2003555545.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003592096_326:0:2825:1874_1920x0_80_0_0_4be4b7513c487549f41cfcd6787bb11e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, общество, животные
Хорошие новости, Рязанская область, Общество, Животные
В Рязанской области восстановили водоемы для заселения выхухоли

В Окском заповеднике восстановили пять водоемов для заселения редкой выхухоли

CC BY 4.0 / Klaus Rudloff / Russian Desman (Desmana moschata) – rare endemic animal species (cropped)Выхухоль
Выхухоль - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
CC BY 4.0 / Klaus Rudloff / Russian Desman (Desmana moschata) – rare endemic animal species (cropped)
Выхухоль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Окском заповеднике восстановили пять водоемов для заселения редкой русской выхухоли, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди".
"В охранной зоне Окского заповедника при поддержке фонда "Природа и люди" завершены работы по восстановлению деградировавших пойменных угодий. Ученые ожидают, что уже весной подготовленные водоемы заселит выхухоль — уникальный вид, который нуждается в охране и чья численность в Рязанской области за последние 15 лет сократилась более чем в два раза", — говорится в релизе.
Малая поганка в парке Горького - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В парке Горького заметили редкую для Москвы водоплавающую птицу
19 февраля, 15:47
Как уточнили в фонде, выхухоль обитает в пойменных водоемах, ее благополучие напрямую зависит от их состояния. Масштабное осушение речных долин в 1960-70-х годах привело к деградации мест обитания. Для восстановления специалисты выбрали пять водоемов площадью от 0,2 до 0,6 гектара, которые были сильно обмелевшими, но не высохшими полностью.
"Несмотря на трудности, площадь выхухолевых угодий в охранной зоне Окского заповедника удалось увеличить более чем на десять процентов", — уточнили в организации.
Эксперты ожидают, что после того, как выхухоль освоит новую "жилплощадь", пропорционально вырастет и численность маточного поголовья — основного звена в сохранении местной популяции.
В Москву вернулись редкие дикие орхидеи - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Москве выросла численность редких орхидей
09:46
 
Хорошие новостиРязанская областьОбществоЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала