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В Рязанской области восстановили водоемы для заселения выхухоли

В Рязанской области восстановили водоемы для заселения выхухоли - РИА Новости, 07.03.2025

В Рязанской области восстановили водоемы для заселения выхухоли

В Окском заповеднике восстановили пять водоемов для заселения редкой русской выхухоли, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди". РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:59:00+03:00

2025-03-07T09:59:00+03:00

2025-03-07T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Окском заповеднике восстановили пять водоемов для заселения редкой русской выхухоли, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди"."В охранной зоне Окского заповедника при поддержке фонда "Природа и люди" завершены работы по восстановлению деградировавших пойменных угодий. Ученые ожидают, что уже весной подготовленные водоемы заселит выхухоль — уникальный вид, который нуждается в охране и чья численность в Рязанской области за последние 15 лет сократилась более чем в два раза", — говорится в релизе.Как уточнили в фонде, выхухоль обитает в пойменных водоемах, ее благополучие напрямую зависит от их состояния. Масштабное осушение речных долин в 1960-70-х годах привело к деградации мест обитания. Для восстановления специалисты выбрали пять водоемов площадью от 0,2 до 0,6 гектара, которые были сильно обмелевшими, но не высохшими полностью."Несмотря на трудности, площадь выхухолевых угодий в охранной зоне Окского заповедника удалось увеличить более чем на десять процентов", — уточнили в организации.Эксперты ожидают, что после того, как выхухоль освоит новую "жилплощадь", пропорционально вырастет и численность маточного поголовья — основного звена в сохранении местной популяции.

https://ria.ru/20250219/ptitsa-2000316343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рязанская область, общество, животные