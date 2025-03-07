https://ria.ru/20250307/vvs-2003588295.html
В США зафиксировали рекордно низкую боеспособность самолетов ВВС
В США зафиксировали рекордно низкую боеспособность самолетов ВВС - РИА Новости, 07.03.2025
В США зафиксировали рекордно низкую боеспособность самолетов ВВС
ВВС США фиксируют рекордно низкую боеспособность своих самолетов за последнее время, сообщает портал Defense News со ссылкой на собственный анализ. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:55:00+03:00
2025-03-07T11:55:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВВС США фиксируют рекордно низкую боеспособность своих самолетов за последнее время, сообщает портал Defense News со ссылкой на собственный анализ. "В среднем более шести из десяти самолетов в парке ВВС были в состоянии выполнять свои задачи в 2024 финансовом году. Уровень готовности к выполнению миссий по всему парку составил 62% и стал самым низким за последнее время", - пишет портал. Портал подчеркивает, что самолеты ВВС США устаревают и поддерживать их в готовности к выполнению боевых задач становится все сложнее. Все это несмотря на то, что, как подчеркивает издание, в настоящее время парк ВВС США сократился до 5025 самолетов, это минимальный показатель за всю их 78-летнюю историю. Уровень боеготовности в 62% означает, что из около пяти тысяч самолетов в среднем порядка 1,9 тысячи были не в строю в конкретно взятый день.
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в мире, сша, ввс сша
В США зафиксировали рекордно низкую боеспособность самолетов ВВС
ВВС США фиксируют рекордно низкую боеспособность своих самолетов
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
ВВС США фиксируют рекордно низкую боеспособность своих самолетов за последнее время, сообщает портал Defense News
со ссылкой на собственный анализ.
"В среднем более шести из десяти самолетов в парке ВВС были в состоянии выполнять свои задачи в 2024 финансовом году. Уровень готовности к выполнению миссий по всему парку составил 62% и стал самым низким за последнее время", - пишет портал.
Портал подчеркивает, что самолеты ВВС США устаревают и поддерживать их в готовности к выполнению боевых задач становится все сложнее.
Все это несмотря на то, что, как подчеркивает издание, в настоящее время парк ВВС США сократился до 5025 самолетов, это минимальный показатель за всю их 78-летнюю историю.
Уровень боеготовности в 62% означает, что из около пяти тысяч самолетов в среднем порядка 1,9 тысячи были не в строю в конкретно взятый день.