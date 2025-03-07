https://ria.ru/20250307/vvp-2003393911.html

"Путин ведь предупреждал". Большая семерка серьезно призадумалась

"Путин ведь предупреждал". Большая семерка серьезно призадумалась - РИА Новости, 07.03.2025

"Путин ведь предупреждал". Большая семерка серьезно призадумалась

В целом российская экономика в 2024-м чувствовала себя лучше западной — рост ВВП вчетверо больше среднего показателя по странам "Большой семерки". Однако в ряде РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:00:00+03:00

2025-03-07T08:00:00+03:00

2025-03-07T15:13:00+03:00

экономика

россия

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ввп

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. В целом российская экономика в 2024-м чувствовала себя лучше западной — рост ВВП вчетверо больше среднего показателя по странам "Большой семерки". Однако в ряде отраслей наблюдается замедление, и в этом году результаты могут быть куда скромнее. Чего ждать в 2025-м — в материале РИА Новости.Все познается в сравненииВ 2024-м ВВП G7 прибавил в среднем один процент (годом ранее — 1,1), России — 4,1 (было 3,6).Из западных стран лидируют США — плюс 2,8% (в 2023-м — 2,9). У Канады — 1,5 (как и в позапрошлом году), Франции — 1,1.У Великобритании — 0,9 (в 2023-м было всего 0,4), Италии — 0,5 (замедление, годом ранее — 0,7).В Японии вообще обвал: плюс 0,1 (в 2023-м — 1,5). Объясняют слабым внутренним спросом. Однако это не единственная причина, отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.По его словам, страна находится в глубокой рецессии. Помимо стремительно стареющего населения, что увеличивает нагрузку на социальную сферу, а также снижает средний уровень доходов граждан и емкость внутреннего рынка, государство проигрывает в области высокотехнологичных товаров Китаю и государствам Юго-Восточной Азии. Антироссийские санкции усугубляют ситуацию: Токио не только потерял крупный рынок сбыта, но и сам себе ограничил доступ к ресурсам. Проблем добавляет рекордный государственный долг — 250% ВВП.Хуже дела только у Германии: второй год подряд это единственный представитель "Большой семерки" с отрицательным показателем — минус 0,2 (в 2023-м — минус 0,3). Там трудности в промышленности. Вклад страны в глобальное производство упал до 3,08%.Внутренняя обстановкаЧто касается России, то самым тяжелым был 2022-й, когда обрушилось огромное количество санкций. "Однако благодаря реструктуризации бизнес-моделей, выходу на новые рынки, а также формированию цепочек поставок из дружественных и нейтральных стран, удалось не только перекрыть падение в 2,1%, но и выйти на четвертое место в мире по ВВП по паритету покупательной способности", — говорит Зайнуллин.Экономическому росту в первую очередь способствуют импортозамещение, увеличение государственного заказа, в том числе в оборонной сфере, укрепление экономических связей с участниками БРИКС+ и другими дружественными и нейтральными государствами, интеграция новых регионов в общую экономику, повышение доходов в промышленности, IT-секторе.Тем не менее ряд отраслей замедляется. В частности, министр экономического развития Максим Решетников на коллегии Минэкономразвития указал на "признаки охлаждения" в пищевой, химической промышленности, деревообработке и машиностроении.По его словам, сокращаются заказы у бизнеса. "Ярким примером здесь является автомобильный рынок, где из-за высоких ставок по кредитам падают продажи и легкового транспорта, но главным образом спецтехники, сельхозмашиностроения. Об этом сигнализируют очень многие предприятия сейчас", — отметил министр.Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), повышение ключевой ставки и, соответственно, сжатие кредитования не только сдерживают спрос, но и существенно влияют на инвестиции."В какой-то мере подорожание промышленных кредитов компенсируется точечной поддержкой правительства, соответствующими федеральными и региональными программами. Но ограниченность ресурсов и нехватка квалифицированной рабочей силы больно бьют по бизнесу", — подчеркивает Зайнуллин.Точка ростаВ сложившихся условиях Минэкономразвития оценивает потенциал роста на 2025-й в три процента. "Этот параметр достижим, хотя, конечно, задача амбициозная", — сказал Решетников. По его мнению, необходимо сосредоточиться на обеспечении макростабильности, поиске баланса между борьбой с инфляцией и экономическим развитием, а также на минимизации рисков в отдельных отраслях из-за последствий ужесточения ДКП.Эксперты настроены более оптимистично. Так, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский уверен, что превзойти показатель 2024-го вполне возможно. Для этого надо обратить пристальное внимание на добывающие и обрабатывающие отрасли, отличающиеся большой добавочной стоимостью. "Ключ к успеху тут — в партнерстве государства и частных предприятий. Кроме того, необходимо выстроить экспортные цепочки поставок с учетом санкционных ограничений", — говорит он.Зайнуллин считает необходимым смягчить ДКП для промышленных, строительных предприятий, а также принять меры по защите отечественного производителя: выстроить систему принудительного лицензирования технологий и программного обеспечения, инвестировать в науку и образование. И изменить миграционную политику. "Помимо снижения нагрузки на социальную инфраструктуру, важно перейти от массового притока неквалифицированной рабочей силы к привлечению специалистов", — поясняет он. При комплексном подходе реален и десятипроцентный рост в ближайшие годы.Высокая инфляция также тормозит экономику, однако уже при сохранении коридора в семь-десять процентов можно рассчитывать на сохранение прошлогоднего показателя увеличения ВВП. "На руку России способен сыграть и пересмотр отношений как с глобальными конкурентами, так и с союзниками", — добавляет Арский.В частности, это касается США. Отказ от конфронтации полезен обеим сторонам и придаст дополнительный импульс отечественной экономике.

https://ria.ru/20250304/gaz-2002820132.html

https://ria.ru/20250207/udobreniya-1997809222.html

https://ria.ru/20250205/avto-1997309800.html

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экономика, россия, сша, канада, g7, ввп