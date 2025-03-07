Рейтинг@Mail.ru
"Путин ведь предупреждал". Большая семерка серьезно призадумалась - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 07.03.2025 (обновлено: 15:13 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vvp-2003393911.html
"Путин ведь предупреждал". Большая семерка серьезно призадумалась
"Путин ведь предупреждал". Большая семерка серьезно призадумалась - РИА Новости, 07.03.2025
"Путин ведь предупреждал". Большая семерка серьезно призадумалась
В целом российская экономика в 2024-м чувствовала себя лучше западной — рост ВВП вчетверо больше среднего показателя по странам "Большой семерки". Однако в ряде РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:00:00+03:00
2025-03-07T15:13:00+03:00
экономика
россия
сша
канада
g7
ввп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446044_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_9fab4157223aff0a92c13fe12c0eb5b9.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. В целом российская экономика в 2024-м чувствовала себя лучше западной — рост ВВП вчетверо больше среднего показателя по странам "Большой семерки". Однако в ряде отраслей наблюдается замедление, и в этом году результаты могут быть куда скромнее. Чего ждать в 2025-м — в материале РИА Новости.Все познается в сравненииВ 2024-м ВВП G7 прибавил в среднем один процент (годом ранее — 1,1), России — 4,1 (было 3,6).Из западных стран лидируют США — плюс 2,8% (в 2023-м — 2,9). У Канады — 1,5 (как и в позапрошлом году), Франции — 1,1.У Великобритании — 0,9 (в 2023-м было всего 0,4), Италии — 0,5 (замедление, годом ранее — 0,7).В Японии вообще обвал: плюс 0,1 (в 2023-м — 1,5). Объясняют слабым внутренним спросом. Однако это не единственная причина, отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.По его словам, страна находится в глубокой рецессии. Помимо стремительно стареющего населения, что увеличивает нагрузку на социальную сферу, а также снижает средний уровень доходов граждан и емкость внутреннего рынка, государство проигрывает в области высокотехнологичных товаров Китаю и государствам Юго-Восточной Азии. Антироссийские санкции усугубляют ситуацию: Токио не только потерял крупный рынок сбыта, но и сам себе ограничил доступ к ресурсам. Проблем добавляет рекордный государственный долг — 250% ВВП.Хуже дела только у Германии: второй год подряд это единственный представитель "Большой семерки" с отрицательным показателем — минус 0,2 (в 2023-м — минус 0,3). Там трудности в промышленности. Вклад страны в глобальное производство упал до 3,08%.Внутренняя обстановкаЧто касается России, то самым тяжелым был 2022-й, когда обрушилось огромное количество санкций. "Однако благодаря реструктуризации бизнес-моделей, выходу на новые рынки, а также формированию цепочек поставок из дружественных и нейтральных стран, удалось не только перекрыть падение в 2,1%, но и выйти на четвертое место в мире по ВВП по паритету покупательной способности", — говорит Зайнуллин.Экономическому росту в первую очередь способствуют импортозамещение, увеличение государственного заказа, в том числе в оборонной сфере, укрепление экономических связей с участниками БРИКС+ и другими дружественными и нейтральными государствами, интеграция новых регионов в общую экономику, повышение доходов в промышленности, IT-секторе.Тем не менее ряд отраслей замедляется. В частности, министр экономического развития Максим Решетников на коллегии Минэкономразвития указал на "признаки охлаждения" в пищевой, химической промышленности, деревообработке и машиностроении.По его словам, сокращаются заказы у бизнеса. "Ярким примером здесь является автомобильный рынок, где из-за высоких ставок по кредитам падают продажи и легкового транспорта, но главным образом спецтехники, сельхозмашиностроения. Об этом сигнализируют очень многие предприятия сейчас", — отметил министр.Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), повышение ключевой ставки и, соответственно, сжатие кредитования не только сдерживают спрос, но и существенно влияют на инвестиции."В какой-то мере подорожание промышленных кредитов компенсируется точечной поддержкой правительства, соответствующими федеральными и региональными программами. Но ограниченность ресурсов и нехватка квалифицированной рабочей силы больно бьют по бизнесу", — подчеркивает Зайнуллин.Точка ростаВ сложившихся условиях Минэкономразвития оценивает потенциал роста на 2025-й в три процента. "Этот параметр достижим, хотя, конечно, задача амбициозная", — сказал Решетников. По его мнению, необходимо сосредоточиться на обеспечении макростабильности, поиске баланса между борьбой с инфляцией и экономическим развитием, а также на минимизации рисков в отдельных отраслях из-за последствий ужесточения ДКП.Эксперты настроены более оптимистично. Так, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский уверен, что превзойти показатель 2024-го вполне возможно. Для этого надо обратить пристальное внимание на добывающие и обрабатывающие отрасли, отличающиеся большой добавочной стоимостью. "Ключ к успеху тут — в партнерстве государства и частных предприятий. Кроме того, необходимо выстроить экспортные цепочки поставок с учетом санкционных ограничений", — говорит он.Зайнуллин считает необходимым смягчить ДКП для промышленных, строительных предприятий, а также принять меры по защите отечественного производителя: выстроить систему принудительного лицензирования технологий и программного обеспечения, инвестировать в науку и образование. И изменить миграционную политику. "Помимо снижения нагрузки на социальную инфраструктуру, важно перейти от массового притока неквалифицированной рабочей силы к привлечению специалистов", — поясняет он. При комплексном подходе реален и десятипроцентный рост в ближайшие годы.Высокая инфляция также тормозит экономику, однако уже при сохранении коридора в семь-десять процентов можно рассчитывать на сохранение прошлогоднего показателя увеличения ВВП. "На руку России способен сыграть и пересмотр отношений как с глобальными конкурентами, так и с союзниками", — добавляет Арский.В частности, это касается США. Отказ от конфронтации полезен обеим сторонам и придаст дополнительный импульс отечественной экономике.
https://ria.ru/20250304/gaz-2002820132.html
https://ria.ru/20250207/udobreniya-1997809222.html
https://ria.ru/20250205/avto-1997309800.html
россия
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446044_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_4cc6844571964018871172626755fafb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, канада, g7, ввп
Экономика, Россия, США, Канада, G7, ВВП
"Путин ведь предупреждал". Большая семерка серьезно призадумалась

Экономист Арский: в 2025-м российский ВВП может побить показатели 2024-го

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. В целом российская экономика в 2024-м чувствовала себя лучше западной — рост ВВП вчетверо больше среднего показателя по странам "Большой семерки". Однако в ряде отраслей наблюдается замедление, и в этом году результаты могут быть куда скромнее. Чего ждать в 2025-м — в материале РИА Новости.

Все познается в сравнении

В 2024-м ВВП G7 прибавил в среднем один процент (годом ранее — 1,1), России — 4,1 (было 3,6).
Из западных стран лидируют США — плюс 2,8% (в 2023-м — 2,9). У Канады — 1,5 (как и в позапрошлом году), Франции — 1,1.
У Великобритании — 0,9 (в 2023-м было всего 0,4), Италии — 0,5 (замедление, годом ранее — 0,7).
© AP Photo / David J. PhillipНефтеперерабатывающий завод в США
Нефтеперерабатывающий завод в США - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / David J. Phillip
Нефтеперерабатывающий завод в США
В Японии вообще обвал: плюс 0,1 (в 2023-м — 1,5). Объясняют слабым внутренним спросом. Однако это не единственная причина, отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
По его словам, страна находится в глубокой рецессии. Помимо стремительно стареющего населения, что увеличивает нагрузку на социальную сферу, а также снижает средний уровень доходов граждан и емкость внутреннего рынка, государство проигрывает в области высокотехнологичных товаров Китаю и государствам Юго-Восточной Азии. Антироссийские санкции усугубляют ситуацию: Токио не только потерял крупный рынок сбыта, но и сам себе ограничил доступ к ресурсам. Проблем добавляет рекордный государственный долг — 250% ВВП.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"До конца марта". Тревожный прогноз Путина начинает сбываться
4 марта, 08:00
Хуже дела только у Германии: второй год подряд это единственный представитель "Большой семерки" с отрицательным показателем — минус 0,2 (в 2023-м — минус 0,3). Там трудности в промышленности. Вклад страны в глобальное производство упал до 3,08%.

Внутренняя обстановка

Что касается России, то самым тяжелым был 2022-й, когда обрушилось огромное количество санкций. "Однако благодаря реструктуризации бизнес-моделей, выходу на новые рынки, а также формированию цепочек поставок из дружественных и нейтральных стран, удалось не только перекрыть падение в 2,1%, но и выйти на четвертое место в мире по ВВП по паритету покупательной способности", — говорит Зайнуллин.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкТитановый завод
Титановый завод - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Титановый завод
Экономическому росту в первую очередь способствуют импортозамещение, увеличение государственного заказа, в том числе в оборонной сфере, укрепление экономических связей с участниками БРИКС+ и другими дружественными и нейтральными государствами, интеграция новых регионов в общую экономику, повышение доходов в промышленности, IT-секторе.
Тем не менее ряд отраслей замедляется. В частности, министр экономического развития Максим Решетников на коллегии Минэкономразвития указал на "признаки охлаждения" в пищевой, химической промышленности, деревообработке и машиностроении.
По его словам, сокращаются заказы у бизнеса. "Ярким примером здесь является автомобильный рынок, где из-за высоких ставок по кредитам падают продажи и легкового транспорта, но главным образом спецтехники, сельхозмашиностроения. Об этом сигнализируют очень многие предприятия сейчас", — отметил министр.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Нас ждет вымирание". Европу настигло неизбежное из-за России
7 февраля, 08:00
Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), повышение ключевой ставки и, соответственно, сжатие кредитования не только сдерживают спрос, но и существенно влияют на инвестиции.
"В какой-то мере подорожание промышленных кредитов компенсируется точечной поддержкой правительства, соответствующими федеральными и региональными программами. Но ограниченность ресурсов и нехватка квалифицированной рабочей силы больно бьют по бизнесу", — подчеркивает Зайнуллин.

Точка роста

В сложившихся условиях Минэкономразвития оценивает потенциал роста на 2025-й в три процента. "Этот параметр достижим, хотя, конечно, задача амбициозная", — сказал Решетников. По его мнению, необходимо сосредоточиться на обеспечении макростабильности, поиске баланса между борьбой с инфляцией и экономическим развитием, а также на минимизации рисков в отдельных отраслях из-за последствий ужесточения ДКП.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время открытого заседания Консультативного совета по банкнотам Банка России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время открытого заседания Консультативного совета по банкнотам Банка России - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время открытого заседания Консультативного совета по банкнотам Банка России
Эксперты настроены более оптимистично. Так, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский уверен, что превзойти показатель 2024-го вполне возможно. Для этого надо обратить пристальное внимание на добывающие и обрабатывающие отрасли, отличающиеся большой добавочной стоимостью. "Ключ к успеху тут — в партнерстве государства и частных предприятий. Кроме того, необходимо выстроить экспортные цепочки поставок с учетом санкционных ограничений", — говорит он.
Зайнуллин считает необходимым смягчить ДКП для промышленных, строительных предприятий, а также принять меры по защите отечественного производителя: выстроить систему принудительного лицензирования технологий и программного обеспечения, инвестировать в науку и образование. И изменить миграционную политику. "Помимо снижения нагрузки на социальную инфраструктуру, важно перейти от массового притока неквалифицированной рабочей силы к привлечению специалистов", — поясняет он. При комплексном подходе реален и десятипроцентный рост в ближайшие годы.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Одноразовые друзья. Россиянам оказалось не на кого положиться
5 февраля, 08:00
Высокая инфляция также тормозит экономику, однако уже при сохранении коридора в семь-десять процентов можно рассчитывать на сохранение прошлогоднего показателя увеличения ВВП. "На руку России способен сыграть и пересмотр отношений как с глобальными конкурентами, так и с союзниками", — добавляет Арский.
В частности, это касается США. Отказ от конфронтации полезен обеим сторонам и придаст дополнительный импульс отечественной экономике.
 
ЭкономикаРоссияСШАКанадаG7ВВП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала