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Вучич подтвердил, что приедет в Москву на 9 мая - РИА Новости, 07.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:29 07.03.2025 (обновлено: 16:41 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vuchich-2003666746.html
Вучич подтвердил, что приедет в Москву на 9 мая
Вучич подтвердил, что приедет в Москву на 9 мая - РИА Новости, 07.03.2025
Вучич подтвердил, что приедет в Москву на 9 мая
Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:29:00+03:00
2025-03-07T16:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
сербия
россия
александр вучич
владимир путин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы, направит подразделение для участия в параде, сообщает пресс-служба Кремля."Александр Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в параде 9 мая", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250305/vuchich-2002817917.html
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Вучич подтвердил, что приедет в Москву на 9 мая

Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия победы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы, направит подразделение для участия в параде, сообщает пресс-служба Кремля.
"Александр Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в параде 9 мая", - говорится в сообщении.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Биография Александра Вучича
5 марта, 02:10
 
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