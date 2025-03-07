https://ria.ru/20250307/vuchich-2003666746.html

Вучич подтвердил, что приедет в Москву на 9 мая

Вучич подтвердил, что приедет в Москву на 9 мая - РИА Новости, 07.03.2025

Вучич подтвердил, что приедет в Москву на 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:29:00+03:00

2025-03-07T16:29:00+03:00

2025-03-07T16:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

сербия

россия

александр вучич

владимир путин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы, направит подразделение для участия в параде, сообщает пресс-служба Кремля."Александр Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в параде 9 мая", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250305/vuchich-2002817917.html

москва

сербия

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