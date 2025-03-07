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Путин и Вучич обсудили продление договора о поставках газа - РИА Новости, 07.03.2025
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15:31 07.03.2025 (обновлено: 15:57 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vuchich-2003649424.html
Путин и Вучич обсудили продление договора о поставках газа
Путин и Вучич обсудили продление договора о поставках газа - РИА Новости, 07.03.2025
Путин и Вучич обсудили продление договора о поставках газа
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о поставках газа. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:31:00+03:00
2025-03-07T15:57:00+03:00
экономика
россия
сербия
александр вучич
владимир путин
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БЕЛГРАД, 7 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о поставках газа.Телефонный разговор между главами двух государств состоялся сегодня."Мы говорили об всем, что для нас имеет исключительное значение, то есть от сотрудничества с РЖД, но прежде всего о том, как до 31 мая заключить договор о газоснабжении и о том, как решить вопрос "Нефтяной индустрии Сербии", учитывая американские санкции в отношении этого предприятия", — сообщил президент Сербии.По словам Вучича, разговор с Путиным был хорошим и содержательным."Мы говорили о политическом сотрудничестве, о том, как необходимо, чтобы межправкомиссии продолжали работать над улучшением нашего торгового оборота и о дальнейшем развитии нашего экономического сотрудничества", — добавил он.Сербия получает российский газ из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Главным поставщиком остается "Газпром". На этот отопительный сезон стороны договорились о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки — по оценке властей Сербии, по "наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы".Как заявлял гендиректор компании "Србиягаз" Душан Баятович, по новому договору Белград рассчитывает на получение 2,5 миллиарда кубометров российского газа в год на срок от трех до десяти лет.
https://ria.ru/20250227/belgrad-2001928924.html
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экономика, россия, сербия, александр вучич, владимир путин
Экономика, Россия, Сербия, Александр Вучич, Владимир Путин

Путин и Вучич обсудили продление договора о поставках газа

© Getty Images / AnadoluПрезидент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Anadolu
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БЕЛГРАД, 7 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о поставках газа.
Телефонный разговор между главами двух государств состоялся сегодня.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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"Мы говорили об всем, что для нас имеет исключительное значение, то есть от сотрудничества с РЖД, но прежде всего о том, как до 31 мая заключить договор о газоснабжении и о том, как решить вопрос "Нефтяной индустрии Сербии", учитывая американские санкции в отношении этого предприятия", — сообщил президент Сербии.
По словам Вучича, разговор с Путиным был хорошим и содержательным.
"Мы говорили о политическом сотрудничестве, о том, как необходимо, чтобы межправкомиссии продолжали работать над улучшением нашего торгового оборота и о дальнейшем развитии нашего экономического сотрудничества", — добавил он.
Сербия получает российский газ из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Главным поставщиком остается "Газпром". На этот отопительный сезон стороны договорились о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки — по оценке властей Сербии, по "наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы".
Как заявлял гендиректор компании "Србиягаз" Душан Баятович, по новому договору Белград рассчитывает на получение 2,5 миллиарда кубометров российского газа в год на срок от трех до десяти лет.
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ЭкономикаРоссияСербияАлександр ВучичВладимир Путин
 
 
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