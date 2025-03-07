Путин и Вучич обсудили продление договора о поставках газа
© Getty Images / AnadoluПрезидент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде
© Getty Images / Anadolu
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БЕЛГРАД, 7 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о поставках газа.
Телефонный разговор между главами двух государств состоялся сегодня.
"Мы говорили об всем, что для нас имеет исключительное значение, то есть от сотрудничества с РЖД, но прежде всего о том, как до 31 мая заключить договор о газоснабжении и о том, как решить вопрос "Нефтяной индустрии Сербии", учитывая американские санкции в отношении этого предприятия", — сообщил президент Сербии.
"Мы говорили о политическом сотрудничестве, о том, как необходимо, чтобы межправкомиссии продолжали работать над улучшением нашего торгового оборота и о дальнейшем развитии нашего экономического сотрудничества", — добавил он.
Сербия получает российский газ из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Главным поставщиком остается "Газпром". На этот отопительный сезон стороны договорились о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки — по оценке властей Сербии, по "наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы".
Как заявлял гендиректор компании "Србиягаз" Душан Баятович, по новому договору Белград рассчитывает на получение 2,5 миллиарда кубометров российского газа в год на срок от трех до десяти лет.