Рейтинг@Mail.ru
Вучич обсудил с Путиным продление договора о поставках газа - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 07.03.2025 (обновлено: 15:25 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vuchich-2003638272.html
Вучич обсудил с Путиным продление договора о поставках газа
Вучич обсудил с Путиным продление договора о поставках газа - РИА Новости, 07.03.2025
Вучич обсудил с Путиным продление договора о поставках газа
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о газоснабжении с РФ. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:01:00+03:00
2025-03-07T15:25:00+03:00
россия
александр вучич
сербия
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
газпром
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151271/66/1512716614_0:261:3000:1949_1920x0_80_0_0_6bde642a0276be8b398751aaf4fa105a.jpg
БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о газоснабжении с РФ.Телефонный разговор состоялся в пятницу."Мы говорили об всем, что для нас имеет исключительное значение, то есть (начиная – ред.) от сотрудничества с РЖД, но прежде всего о том, как до 31 мая заключить договор о газоснабжении и о том, как решить вопрос "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, большая часть акций принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром" - ред.) учитывая американские санкции в отношении этого предприятия", - заявил Вучич в своем аккаунте в Instagram* (принадлежит Мeta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250225/kreml-2001474707.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151271/66/1512716614_273:0:2872:1949_1920x0_80_0_0_1786501f58b694bbba96f9adcc10b8b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр вучич, сербия, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии, газпром, ржд, нефтяная индустрия сербии, экономика
Россия, Александр Вучич, Сербия, Владимир Путин, В мире, Санкции в отношении России, Газпром, РЖД, Нефтяная индустрия Сербии, Экономика
Вучич обсудил с Путиным продление договора о поставках газа

Вучич заявил, что обсудил с Путиным продление договора с РФ о поставках газа

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о газоснабжении с РФ.
Телефонный разговор состоялся в пятницу.
"Мы говорили об всем, что для нас имеет исключительное значение, то есть (начиная – ред.) от сотрудничества с РЖД, но прежде всего о том, как до 31 мая заключить договор о газоснабжении и о том, как решить вопрос "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, большая часть акций принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром" - ред.) учитывая американские санкции в отношении этого предприятия", - заявил Вучич в своем аккаунте в Instagram* (принадлежит Мeta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Кремль принял извинения Вучича за поддержку антироссийской резолюции в ООН
25 февраля, 12:24
 
РоссияАлександр ВучичСербияВладимир ПутинВ миреСанкции в отношении РоссииГазпромРЖДНефтяная индустрия СербииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала