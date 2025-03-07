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Вучич обсудил с Путиным продление договора о поставках газа

Вучич обсудил с Путиным продление договора о поставках газа - РИА Новости, 07.03.2025

Вучич обсудил с Путиным продление договора о поставках газа

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о газоснабжении с РФ. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:01:00+03:00

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2025-03-07T15:25:00+03:00

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БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о газоснабжении с РФ.Телефонный разговор состоялся в пятницу."Мы говорили об всем, что для нас имеет исключительное значение, то есть (начиная – ред.) от сотрудничества с РЖД, но прежде всего о том, как до 31 мая заключить договор о газоснабжении и о том, как решить вопрос "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, большая часть акций принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром" - ред.) учитывая американские санкции в отношении этого предприятия", - заявил Вучич в своем аккаунте в Instagram* (принадлежит Мeta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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