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При атаке беспилотников ВСУ пострадала жительница Брянской области

При атаке беспилотников ВСУ пострадала жительница Брянской области - РИА Новости, 07.03.2025

При атаке беспилотников ВСУ пострадала жительница Брянской области

ВСУ атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области, пострадала женщина, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T23:09:00+03:00

2025-03-07T23:09:00+03:00

2025-03-07T23:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

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происшествия

александр богомаз

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области, пострадала женщина, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ нанесли удар шестью реактивными БПЛА по территории города Стародуб. В результате террористической атаки жительница Стародубского муниципального округа, к сожалению, получила осколочные ранения. В настоящее время пострадавшая доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он.Пострадавшую доставили в районную больницу, где ей оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.Кроме того, по данным главы региона, на территории одного из перерабатывающих предприятий загорелось производственное помещение. Для обеспечения безопасности жителей близлежащих домов эвакуировали.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, александр богомаз