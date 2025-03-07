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СК заочно обвинил командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе

СК заочно обвинил командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе - РИА Новости, 07.03.2025

СК заочно обвинил командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе

Следователи заочно обвинили командира 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислава Карпуша в теракте, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T20:18:00+03:00

2025-03-07T20:18:00+03:00

2025-03-07T20:49:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Следователи заочно обвинили командира 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислава Карпуша в теракте, сообщает СК РФ в Telegram-канале."...На рабочем совещании Председателю СК России доложено о предъявлении обвинения в совершении террористического акта командиру 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" Вооруженных сил Украины полковнику Ростиславу Карпуше", - говорится в публикации ведомства.По данным следствия, 23 июня 2024 года он отдал подчиненным военнослужащим приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в городе Севастополе. Отмечается, что в результате попадания снаряда и разрыва кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения различной степени тяжести."Карпуша объявлен в международный розыск, и ему судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.

https://ria.ru/20240627/ochevidets-1955752176.html

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севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия