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СК заочно обвинил командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе - РИА Новости, 07.03.2025
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20:18 07.03.2025 (обновлено: 20:49 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vsu-2003728870.html
СК заочно обвинил командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе
СК заочно обвинил командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе - РИА Новости, 07.03.2025
СК заочно обвинил командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе
Следователи заочно обвинили командира 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислава Карпуша в теракте, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:18:00+03:00
2025-03-07T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Следователи заочно обвинили командира 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислава Карпуша в теракте, сообщает СК РФ в Telegram-канале."...На рабочем совещании Председателю СК России доложено о предъявлении обвинения в совершении террористического акта командиру 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" Вооруженных сил Украины полковнику Ростиславу Карпуше", - говорится в публикации ведомства.По данным следствия, 23 июня 2024 года он отдал подчиненным военнослужащим приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в городе Севастополе. Отмечается, что в результате попадания снаряда и разрыва кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения различной степени тяжести."Карпуша объявлен в международный розыск, и ему судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
https://ria.ru/20240627/ochevidets-1955752176.html
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севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК заочно обвинил командира ВСУ, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе

СК заочно обвинил командира ракетной бригады ВСУ "Святая Варвара" Карпуша

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Следователи заочно обвинили командира 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислава Карпуша в теракте, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"...На рабочем совещании Председателю СК России доложено о предъявлении обвинения в совершении террористического акта командиру 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" Вооруженных сил Украины полковнику Ростиславу Карпуше", - говорится в публикации ведомства.
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По данным следствия, 23 июня 2024 года он отдал подчиненным военнослужащим приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в городе Севастополе. Отмечается, что в результате попадания снаряда и разрыва кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения различной степени тяжести.
"Карпуша объявлен в международный розыск, и ему судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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