https://ria.ru/20250307/vsu-2003588670.html

ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage

ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage - РИА Новости, 07.03.2025

ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage

Воздушные силы Украины утверждают, что впервые применили переданные Францией истребители Mirage. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Воздушные силы Украины утверждают, что впервые применили переданные Францией истребители Mirage. "Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении <…> атаки", — говорится в Telegram-канале Воздушных сил. В начале февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые Mirage прибыли на Украину. О поставках французских истребителей для ВСУ объявил в июне прошлого года президент Эммануэль Макрон. Число передаваемых самолетов не называлось, но, по словам вице-президента парламентской комиссии по обороне Франка Жилетти, их будет шесть. Как отмечало издание Valeurs Actuelles, именно такое количество Франция может поставить Киеву без ущерба для себя, так как у французских ВВС всего 26 таких самолетов.Россия, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20250209/mirage-1998270417.html

https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1989934748.html

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украина, россия, франция, воздушные силы украины