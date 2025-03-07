Рейтинг@Mail.ru
ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 07.03.2025 (обновлено: 12:07 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vsu-2003588670.html
ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage
ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage - РИА Новости, 07.03.2025
ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage
Воздушные силы Украины утверждают, что впервые применили переданные Францией истребители Mirage. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:57:00+03:00
2025-03-07T12:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
франция
воздушные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995899911_0:120:3174:1905_1920x0_80_0_0_984b2c8850bc02b5fb74d4fed6eb938c.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Воздушные силы Украины утверждают, что впервые применили переданные Францией истребители Mirage. "Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении &lt;…&gt; атаки", — говорится в Telegram-канале Воздушных сил. В начале февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые Mirage прибыли на Украину. О поставках французских истребителей для ВСУ объявил в июне прошлого года президент Эммануэль Макрон. Число передаваемых самолетов не называлось, но, по словам вице-президента парламентской комиссии по обороне Франка Жилетти, их будет шесть. Как отмечало издание Valeurs Actuelles, именно такое количество Франция может поставить Киеву без ущерба для себя, так как у французских ВВС всего 26 таких самолетов.Россия, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20250209/mirage-1998270417.html
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1989934748.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995899911_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_086c7f3ab99c0f047cff3d25239cfc45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, франция, воздушные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Франция, Воздушные силы Украины
ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage

ВС Украины заявили, что впервые применили переданные Франции истребители Mirage

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель Mirage 2000. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Воздушные силы Украины утверждают, что впервые применили переданные Францией истребители Mirage.
"Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении <…> атаки", — говорится в Telegram-канале Воздушных сил.
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
СМИ сообщили Украине плохие новости о поставленных истребителях Mirage
9 февраля, 15:49
В начале февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые Mirage прибыли на Украину.
О поставках французских истребителей для ВСУ объявил в июне прошлого года президент Эммануэль Макрон. Число передаваемых самолетов не называлось, но, по словам вице-президента парламентской комиссии по обороне Франка Жилетти, их будет шесть. Как отмечало издание Valeurs Actuelles, именно такое количество Франция может поставить Киеву без ущерба для себя, так как у французских ВВС всего 26 таких самолетов.
Россия, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
"Это станет сигналом". Когда Киев бросит в бой западные истребители
19 декабря 2024, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФранцияВоздушные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала