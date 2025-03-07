ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage
ВС Украины заявили, что впервые применили переданные Франции истребители Mirage
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель Mirage 2000. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Воздушные силы Украины утверждают, что впервые применили переданные Францией истребители Mirage.
"Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении <…> атаки", — говорится в Telegram-канале Воздушных сил.
В начале февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые Mirage прибыли на Украину.
О поставках французских истребителей для ВСУ объявил в июне прошлого года президент Эммануэль Макрон. Число передаваемых самолетов не называлось, но, по словам вице-президента парламентской комиссии по обороне Франка Жилетти, их будет шесть. Как отмечало издание Valeurs Actuelles, именно такое количество Франция может поставить Киеву без ущерба для себя, так как у французских ВВС всего 26 таких самолетов.
Россия, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"Это станет сигналом". Когда Киев бросит в бой западные истребители
19 декабря 2024, 08:00