https://ria.ru/20250307/vsu-2003575519.html

В ВСУ назначили нового советника по гендерным вопросам

В ВСУ назначили нового советника по гендерным вопросам - РИА Новости, 07.03.2025

В ВСУ назначили нового советника по гендерным вопросам

Бывший советник по гендерным вопросам командования Сухопутных войск Оксана Григорьева назначена на аналогичную должность уже в ВСУ, она будет разрабатывать... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:03:00+03:00

2025-03-07T11:03:00+03:00

2025-03-07T11:03:00+03:00

в мире

украина

оксана григорьева

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Бывший советник по гендерным вопросам командования Сухопутных войск Оксана Григорьева назначена на аналогичную должность уже в ВСУ, она будет разрабатывать гендерную стратегию и обеспечивать координацию между родами войск и минобороны, заявили в украинском Генштабе. "В вооруженных силах Украины назначен советник по гендерным вопросам с целью обеспечения взаимной координации между родами и видами войск и министерством обороны Украины, а также разработки и реализации комплексной гендерной стратегии в ВСУ. На эту должность назначена Оксана Григорьева – общественный деятель, бывший советник по гендерным вопросам командования Сухопутных войск ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генштаба. Там уточнили, что внедрение гендерной политики является одним из условий вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003347945.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, оксана григорьева, вооруженные силы украины, нато