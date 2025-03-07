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В ВСУ назначили нового советника по гендерным вопросам
В ВСУ назначили нового советника по гендерным вопросам - РИА Новости, 07.03.2025
В ВСУ назначили нового советника по гендерным вопросам
Бывший советник по гендерным вопросам командования Сухопутных войск Оксана Григорьева назначена на аналогичную должность уже в ВСУ, она будет разрабатывать... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:03:00+03:00
2025-03-07T11:03:00+03:00
2025-03-07T11:03:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Бывший советник по гендерным вопросам командования Сухопутных войск Оксана Григорьева назначена на аналогичную должность уже в ВСУ, она будет разрабатывать гендерную стратегию и обеспечивать координацию между родами войск и минобороны, заявили в украинском Генштабе. "В вооруженных силах Украины назначен советник по гендерным вопросам с целью обеспечения взаимной координации между родами и видами войск и министерством обороны Украины, а также разработки и реализации комплексной гендерной стратегии в ВСУ. На эту должность назначена Оксана Григорьева – общественный деятель, бывший советник по гендерным вопросам командования Сухопутных войск ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генштаба. Там уточнили, что внедрение гендерной политики является одним из условий вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003347945.html
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в мире, украина, оксана григорьева, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Оксана Григорьева, Вооруженные силы Украины, НАТО
В ВСУ назначили нового советника по гендерным вопросам
Экс-советник Сухопутных войск Григорьева будет разрабатывать гендерную стратегию