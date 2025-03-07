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ВСУ минировали квартиры перед бегством из Новогродовки, рассказала беженка
ВСУ минировали квартиры перед бегством из Новогродовки, рассказала беженка - РИА Новости, 07.03.2025
ВСУ минировали квартиры перед бегством из Новогродовки, рассказала беженка
Украинские боевики минировали квартиры, а также места с продуктами питания перед бегством из оккупированной Новогродовки в ДНР, сообщила РИА Новости беженка... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T05:35:00+03:00
2025-03-07T05:35:00+03:00
2025-03-07T05:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Украинские боевики минировали квартиры, а также места с продуктами питания перед бегством из оккупированной Новогродовки в ДНР, сообщила РИА Новости беженка Елена Махатенко. Минобороны России 8 сентября 2024 года сообщило, что населенный пункт Новогродовка в ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". На данный момент следователи Следственного комитета РФ продолжают фиксировать детали военных преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в период оккупации. "Мы даже видели квартиры, в которых стояли растяжки. Войдете, значит, подорветесь. Или приманивали – здесь, допустим, еда или еще что-то, но растяжка уже стояла. И люди на это велись – надо же было как-то продукты добывать. Я не знаю точно, подрывались люди или нет. Но то, что минировали – я лично видела", – рассказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250306/novogrodovka-2003329041.html
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в мире, новогродовка, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новогродовка, Донецкая Народная Республика, Россия
ВСУ минировали квартиры перед бегством из Новогродовки, рассказала беженка
Беженка Махатенко: ВСУ минировали квартиры перед бегством из Новогродовки