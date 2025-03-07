https://ria.ru/20250307/vsu-2003531823.html

ВСУ минировали квартиры перед бегством из Новогродовки, рассказала беженка

ВСУ минировали квартиры перед бегством из Новогродовки, рассказала беженка - РИА Новости, 07.03.2025

ВСУ минировали квартиры перед бегством из Новогродовки, рассказала беженка

Украинские боевики минировали квартиры, а также места с продуктами питания перед бегством из оккупированной Новогродовки в ДНР, сообщила РИА Новости беженка... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T05:35:00+03:00

2025-03-07T05:35:00+03:00

2025-03-07T05:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

новогродовка

донецкая народная республика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Украинские боевики минировали квартиры, а также места с продуктами питания перед бегством из оккупированной Новогродовки в ДНР, сообщила РИА Новости беженка Елена Махатенко. Минобороны России 8 сентября 2024 года сообщило, что населенный пункт Новогродовка в ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". На данный момент следователи Следственного комитета РФ продолжают фиксировать детали военных преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в период оккупации. "Мы даже видели квартиры, в которых стояли растяжки. Войдете, значит, подорветесь. Или приманивали – здесь, допустим, еда или еще что-то, но растяжка уже стояла. И люди на это велись – надо же было как-то продукты добывать. Я не знаю точно, подрывались люди или нет. Но то, что минировали – я лично видела", – рассказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20250306/novogrodovka-2003329041.html

новогродовка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, новогродовка, донецкая народная республика, россия