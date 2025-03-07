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Врач рассказала о феномене "утренней зари" - РИА Новости, 07.03.2025
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03:12 07.03.2025 (обновлено: 06:08 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vrach-2003526470.html
Врач рассказала о феномене "утренней зари"
Врач рассказала о феномене "утренней зари" - РИА Новости, 07.03.2025
Врач рассказала о феномене "утренней зари"
Феномен "утренней зари" возникает за счет гормональных колебаний в организме человека в период, они происходят с четырех до восьми утра и приводят к повышению... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T03:12:00+03:00
2025-03-07T06:08:00+03:00
общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Феномен "утренней зари" возникает за счет гормональных колебаний в организме человека в период, они происходят с четырех до восьми утра и приводят к повышению уровня сахара в крови, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова."С четырех до восьми утра определенные гормональные колебания в организме приводят к повышению сахара в крови, так называемому феномену "утренней зари". Этот феномен встречается как у пациентов с сахарным диабетом первого и второго типа, так и у здоровых людей. Это вариант нормы. Это нормальная реакция организма, связанная с гормональными изменениями в ранние утренние часы", — отметила Волкова. На такое повышение сахара в крови организм реагирует выбросом инсулина, который, в свою очередь, уровень сахара снижает.Для того, чтобы нейтрализовать последствия выброса инсулина, рекомендуется позавтракать через 20-40 минут после пробуждения, тогда организм получит необходимую энергию, рекомендовала врач.
https://ria.ru/20250303/zdorove-2002645824.html
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общество
Общество
Врач рассказала о феномене "утренней зари"

Врач Волкова: феномен утренней зари возникает за счет гормональных колебаний

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Врач-терапевт измеряет давление пациентке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Феномен "утренней зари" возникает за счет гормональных колебаний в организме человека в период, они происходят с четырех до восьми утра и приводят к повышению уровня сахара в крови, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"С четырех до восьми утра определенные гормональные колебания в организме приводят к повышению сахара в крови, так называемому феномену "утренней зари". Этот феномен встречается как у пациентов с сахарным диабетом первого и второго типа, так и у здоровых людей. Это вариант нормы. Это нормальная реакция организма, связанная с гормональными изменениями в ранние утренние часы", — отметила Волкова.
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На такое повышение сахара в крови организм реагирует выбросом инсулина, который, в свою очередь, уровень сахара снижает.
Для того, чтобы нейтрализовать последствия выброса инсулина, рекомендуется позавтракать через 20-40 минут после пробуждения, тогда организм получит необходимую энергию, рекомендовала врач.
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