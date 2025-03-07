https://ria.ru/20250307/vrach-2003526470.html

Врач рассказала о феномене "утренней зари"

Врач рассказала о феномене "утренней зари" - РИА Новости, 07.03.2025

Врач рассказала о феномене "утренней зари"

Феномен "утренней зари" возникает за счет гормональных колебаний в организме человека в период, они происходят с четырех до восьми утра и приводят к повышению... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T03:12:00+03:00

2025-03-07T03:12:00+03:00

2025-03-07T06:08:00+03:00

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Феномен "утренней зари" возникает за счет гормональных колебаний в организме человека в период, они происходят с четырех до восьми утра и приводят к повышению уровня сахара в крови, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова."С четырех до восьми утра определенные гормональные колебания в организме приводят к повышению сахара в крови, так называемому феномену "утренней зари". Этот феномен встречается как у пациентов с сахарным диабетом первого и второго типа, так и у здоровых людей. Это вариант нормы. Это нормальная реакция организма, связанная с гормональными изменениями в ранние утренние часы", — отметила Волкова. На такое повышение сахара в крови организм реагирует выбросом инсулина, который, в свою очередь, уровень сахара снижает.Для того, чтобы нейтрализовать последствия выброса инсулина, рекомендуется позавтракать через 20-40 минут после пробуждения, тогда организм получит необходимую энергию, рекомендовала врач.

https://ria.ru/20250303/zdorove-2002645824.html

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