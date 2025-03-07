https://ria.ru/20250307/voz-2003671243.html

ВОЗ предложила сотрудникам досрочно выйти на пенсию, пишет Bloomberg

ВОЗ предложила сотрудникам досрочно выйти на пенсию, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.03.2025

ВОЗ предложила сотрудникам досрочно выйти на пенсию, пишет Bloomberg

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает сотрудникам ранний выход на пенсию, стремясь снизить расходы на фоне ожидаемого выхода США из... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:34:00+03:00

2025-03-07T16:34:00+03:00

2025-03-07T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает сотрудникам ранний выход на пенсию, стремясь снизить расходы на фоне ожидаемого выхода США из организации, передает агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. "ВОЗ просит некоторых сотрудников рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию, так как ведомство при ООН стремится снизить расходы после решения президента США Дональда Трампа о выходе из организации", - говорится в публикации. Согласно полученному агентством письму, ВОЗ предлагает сотрудникам, достигшим к июню 55 лет и старше, выход на пенсию с четырехмесячными выплатами. Подчеркивается, что предложение добровольное, а согласившиеся сотрудники покинут ВОЗ до 15 июля. При этом нынешний пенсионный возраст для сотрудников организации колеблется от 60 до 65 лет. Согласившиеся сотрудники, по данным агентства, должны будут отработать в организации три месяца, после чего им будет выплачен эквивалент 45 дней неиспользованного ежегодного отпуска. Иностранным сотрудникам также будут компенсированы расходы на возвращение домой. При этом агентство подчеркивает, что ранний выход на пенсию может лишить ВОЗ наиболее опытных сотрудников. Также остается неизвестным, прибегнет ли организация к сокращениям, если предложение пенсий не сработает.

https://ria.ru/20250121/voz-1994785452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, воз, оон