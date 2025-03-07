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ВОЗ предложила сотрудникам досрочно выйти на пенсию, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.03.2025
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16:34 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/voz-2003671243.html
ВОЗ предложила сотрудникам досрочно выйти на пенсию, пишет Bloomberg
ВОЗ предложила сотрудникам досрочно выйти на пенсию, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.03.2025
ВОЗ предложила сотрудникам досрочно выйти на пенсию, пишет Bloomberg
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает сотрудникам ранний выход на пенсию, стремясь снизить расходы на фоне ожидаемого выхода США из... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:34:00+03:00
2025-03-07T16:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает сотрудникам ранний выход на пенсию, стремясь снизить расходы на фоне ожидаемого выхода США из организации, передает агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. "ВОЗ просит некоторых сотрудников рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию, так как ведомство при ООН стремится снизить расходы после решения президента США Дональда Трампа о выходе из организации", - говорится в публикации. Согласно полученному агентством письму, ВОЗ предлагает сотрудникам, достигшим к июню 55 лет и старше, выход на пенсию с четырехмесячными выплатами. Подчеркивается, что предложение добровольное, а согласившиеся сотрудники покинут ВОЗ до 15 июля. При этом нынешний пенсионный возраст для сотрудников организации колеблется от 60 до 65 лет. Согласившиеся сотрудники, по данным агентства, должны будут отработать в организации три месяца, после чего им будет выплачен эквивалент 45 дней неиспользованного ежегодного отпуска. Иностранным сотрудникам также будут компенсированы расходы на возвращение домой. При этом агентство подчеркивает, что ранний выход на пенсию может лишить ВОЗ наиболее опытных сотрудников. Также остается неизвестным, прибегнет ли организация к сокращениям, если предложение пенсий не сработает.
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в мире, сша, дональд трамп, воз, оон
В мире, США, Дональд Трамп, ВОЗ, ООН
ВОЗ предложила сотрудникам досрочно выйти на пенсию, пишет Bloomberg

Bloomberg: ВОЗ предлагает сотрудникам ранний выход на пенсию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает сотрудникам ранний выход на пенсию, стремясь снизить расходы на фоне ожидаемого выхода США из организации, передает агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
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"ВОЗ просит некоторых сотрудников рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию, так как ведомство при ООН стремится снизить расходы после решения президента США Дональда Трампа о выходе из организации", - говорится в публикации.
Согласно полученному агентством письму, ВОЗ предлагает сотрудникам, достигшим к июню 55 лет и старше, выход на пенсию с четырехмесячными выплатами. Подчеркивается, что предложение добровольное, а согласившиеся сотрудники покинут ВОЗ до 15 июля. При этом нынешний пенсионный возраст для сотрудников организации колеблется от 60 до 65 лет.
Согласившиеся сотрудники, по данным агентства, должны будут отработать в организации три месяца, после чего им будет выплачен эквивалент 45 дней неиспользованного ежегодного отпуска. Иностранным сотрудникам также будут компенсированы расходы на возвращение домой.
При этом агентство подчеркивает, что ранний выход на пенсию может лишить ВОЗ наиболее опытных сотрудников. Также остается неизвестным, прибегнет ли организация к сокращениям, если предложение пенсий не сработает.
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