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Филимонов представил потенциал Вологодчины в МИД России - РИА Новости, 07.03.2025
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Вологодская область
 
11:47 07.03.2025 (обновлено: 11:50 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vologda-2003585579.html
Филимонов представил потенциал Вологодчины в МИД России
Филимонов представил потенциал Вологодчины в МИД России - РИА Новости, 07.03.2025
Филимонов представил потенциал Вологодчины в МИД России
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил туристический, экономический и инвестиционный потенциалы региона перед представителями посольств... РИА Новости, 07.03.2025
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2025-03-07T11:50:00+03:00
вологодская область
экономика
вологодская область
россия
вологда
сергей лавров
георгий филимонов
евгений иванов (дипломат)
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил туристический, экономический и инвестиционный потенциалы региона перед представителями посольств иностранных государств и зарубежных компаний, сообщает пресс-служба главы региона. Презентация прошла в Культурном центре при министерстве иностранных дел России. "Показали Вологодскую область как регион, открытый для сотрудничества и международного партнерства, готовый развивать торгово-экономические, культурные и гуманитарные связи. Благодарю министра иностранных дел России Сергея Лаврова и статс-секретаря, заместителя министра Евгения Иванова за предоставленную возможность, за интерес к нашему региону и поддержку в продвижении Вологодчины на международной арене", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Особый акцент был сделан на презентацию инвестиционного потенциала региона. Для привлечения партнеров в регионе создадут две особые экономические зоны. ОЭЗ "Вологодская" вблизи поселка Лесково предназначена для проектов в сфере деревообработки и металлообработки. В свою очередь в ОЭЗ "Великий Устюг — Родина Деда Мороза" создадут круглогодичный туристско-рекреационный комплекс. Предпринимателям рассказали об инвестиционных площадках "Ясная Поляна", "Шексна", "Сокол" и проектах по строительству гостиниц и баз отдыха в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Кириллове, а также по развитию экологического туризма в парке "Русский Север". О ключевых направлениях международного сотрудничества также шла речь на личной встрече Филимонова с главой МИД России Лавровым. Среди основных направлений, которые развивает Вологодская область и представляет партнерам: металлургия, химическая промышленность, лесная отрасль, агропромышленный комплекс, туризм. В материале отмечается, что ежегодный объем промышленного производства в регионе составляет более 1,4 триллиона рублей, а ежегодный экспорт — свыше 270 миллиардов рублей. Продукция вологодских производителей экспортируется почти в 90 стран мира, в том числе в Белоруссию, Индию, Мексику, Бразилию, Китай.
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экономика, вологодская область, россия, вологда, сергей лавров, георгий филимонов, евгений иванов (дипломат)
Вологодская область, Экономика, Вологодская область, Россия, Вологда, Сергей Лавров, Георгий Филимонов, Евгений Иванов (дипломат)
Филимонов представил потенциал Вологодчины в МИД России

Филимонов показал потенциал Вологодской области перед иностранными делегациями

© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской областиГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов представляет регион на площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представляет регион на площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представляет регион на площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил туристический, экономический и инвестиционный потенциалы региона перед представителями посольств иностранных государств и зарубежных компаний, сообщает пресс-служба главы региона.
Презентация прошла в Культурном центре при министерстве иностранных дел России.
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"Показали Вологодскую область как регион, открытый для сотрудничества и международного партнерства, готовый развивать торгово-экономические, культурные и гуманитарные связи. Благодарю министра иностранных дел России Сергея Лаврова и статс-секретаря, заместителя министра Евгения Иванова за предоставленную возможность, за интерес к нашему региону и поддержку в продвижении Вологодчины на международной арене", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
Особый акцент был сделан на презентацию инвестиционного потенциала региона. Для привлечения партнеров в регионе создадут две особые экономические зоны. ОЭЗ "Вологодская" вблизи поселка Лесково предназначена для проектов в сфере деревообработки и металлообработки. В свою очередь в ОЭЗ "Великий Устюг — Родина Деда Мороза" создадут круглогодичный туристско-рекреационный комплекс.
Предпринимателям рассказали об инвестиционных площадках "Ясная Поляна", "Шексна", "Сокол" и проектах по строительству гостиниц и баз отдыха в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Кириллове, а также по развитию экологического туризма в парке "Русский Север".
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О ключевых направлениях международного сотрудничества также шла речь на личной встрече Филимонова с главой МИД России Лавровым.
Среди основных направлений, которые развивает Вологодская область и представляет партнерам: металлургия, химическая промышленность, лесная отрасль, агропромышленный комплекс, туризм. В материале отмечается, что ежегодный объем промышленного производства в регионе составляет более 1,4 триллиона рублей, а ежегодный экспорт — свыше 270 миллиардов рублей.
Продукция вологодских производителей экспортируется почти в 90 стран мира, в том числе в Белоруссию, Индию, Мексику, Бразилию, Китай.
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Вологодская областьЭкономикаВологодская областьРоссияВологдаСергей ЛавровГеоргий ФилимоновЕвгений Иванов (дипломат)
 
 
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