https://ria.ru/20250307/vologda-2003585579.html

Филимонов представил потенциал Вологодчины в МИД России

Филимонов представил потенциал Вологодчины в МИД России - РИА Новости, 07.03.2025

Филимонов представил потенциал Вологодчины в МИД России

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил туристический, экономический и инвестиционный потенциалы региона перед представителями посольств... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:47:00+03:00

2025-03-07T11:47:00+03:00

2025-03-07T11:50:00+03:00

вологодская область

экономика

вологодская область

россия

вологда

сергей лавров

георгий филимонов

евгений иванов (дипломат)

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил туристический, экономический и инвестиционный потенциалы региона перед представителями посольств иностранных государств и зарубежных компаний, сообщает пресс-служба главы региона. Презентация прошла в Культурном центре при министерстве иностранных дел России. "Показали Вологодскую область как регион, открытый для сотрудничества и международного партнерства, готовый развивать торгово-экономические, культурные и гуманитарные связи. Благодарю министра иностранных дел России Сергея Лаврова и статс-секретаря, заместителя министра Евгения Иванова за предоставленную возможность, за интерес к нашему региону и поддержку в продвижении Вологодчины на международной арене", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Особый акцент был сделан на презентацию инвестиционного потенциала региона. Для привлечения партнеров в регионе создадут две особые экономические зоны. ОЭЗ "Вологодская" вблизи поселка Лесково предназначена для проектов в сфере деревообработки и металлообработки. В свою очередь в ОЭЗ "Великий Устюг — Родина Деда Мороза" создадут круглогодичный туристско-рекреационный комплекс. Предпринимателям рассказали об инвестиционных площадках "Ясная Поляна", "Шексна", "Сокол" и проектах по строительству гостиниц и баз отдыха в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Кириллове, а также по развитию экологического туризма в парке "Русский Север". О ключевых направлениях международного сотрудничества также шла речь на личной встрече Филимонова с главой МИД России Лавровым. Среди основных направлений, которые развивает Вологодская область и представляет партнерам: металлургия, химическая промышленность, лесная отрасль, агропромышленный комплекс, туризм. В материале отмечается, что ежегодный объем промышленного производства в регионе составляет более 1,4 триллиона рублей, а ежегодный экспорт — свыше 270 миллиардов рублей. Продукция вологодских производителей экспортируется почти в 90 стран мира, в том числе в Белоруссию, Индию, Мексику, Бразилию, Китай.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, вологодская область, россия, вологда, сергей лавров, георгий филимонов, евгений иванов (дипломат)