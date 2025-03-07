https://ria.ru/20250307/volodin-2003679670.html
Володин отреагировал на передачу Киеву активов России
Володин отреагировал на передачу Киеву активов России - РИА Новости, 07.03.2025
Володин отреагировал на передачу Киеву активов России
Передача Англией доходов от замороженных российских активов Украине доверие к финансовой системе Британии, Лондону придется вернуть России все то, что сейчас... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:48:00+03:00
2025-03-07T16:48:00+03:00
2025-03-07T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Передача Англией доходов от замороженных российских активов Украине доверие к финансовой системе Британии, Лондону придется вернуть России все то, что сейчас "так щедро раздают", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Украина получила транш в 971 миллион долларов от Великобритании, обеспеченный доходами от замороженных активов России, заявил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль."Передача Англией принадлежащих России средств Украине – грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас (президент США Дональд) Трамп вынужден отменять безумные решения Байдена в отношении Украины. Но доверие к финансовой системе Британии это подорвет навсегда, поскольку произошедшее разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003681821.html
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россия, киев, вячеслав володин, в мире, денис шмыгаль, англия, украина, госдума рф
Россия, Киев, Вячеслав Володин, В мире, Денис Шмыгаль, Англия, Украина, Госдума РФ
Володин отреагировал на передачу Киеву активов России
Володин: переданные Лондоном Киеву активы придется вернуть России