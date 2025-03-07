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Володин назвал заявление Макрона о ядерном оружии путем к трагедии - РИА Новости, 07.03.2025
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08:21 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/volodin-2003543218.html
Володин назвал заявление Макрона о ядерном оружии путем к трагедии
Володин назвал заявление Макрона о ядерном оружии путем к трагедии - РИА Новости, 07.03.2025
Володин назвал заявление Макрона о ядерном оружии путем к трагедии
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия является путем к большой трагедии, заявил... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:21:00+03:00
2025-03-07T08:21:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия является путем к большой трагедии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. "Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны — путь к большой трагедии", - написал Володин в своем Telegram-канале. По мнению председателя Госдумы, гражданам европейских государств и французам это не нужно, но Макрон идет на это, чтобы сохраниться, не задумываясь о том, к чему это приведет. "У Макрона истерика, он создает огромные проблемы Евросоюзу и Франции, претендуя на роль общеевропейского лидера", - считает он. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html
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россия, франция, москва, эммануэль макрон, вячеслав володин, дмитрий песков, нато, госдума рф, евросоюз, в мире
Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, НАТО, Госдума РФ, Евросоюз, В мире
Володин назвал заявление Макрона о ядерном оружии путем к трагедии

Володин назвал заявление Макрона о ядерном оружии путем к большой трагедии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия является путем к большой трагедии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Россия учтет заявление Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании
Вчера, 17:33
"Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны — путь к большой трагедии", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По мнению председателя Госдумы, гражданам европейских государств и французам это не нужно, но Макрон идет на это, чтобы сохраниться, не задумываясь о том, к чему это приведет.
"У Макрона истерика, он создает огромные проблемы Евросоюзу и Франции, претендуя на роль общеевропейского лидера", - считает он.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Кремле прокомментировали заявление Макрона о ядерном оружии
Вчера, 13:04
 
РоссияФранцияМоскваЭммануэль МакронВячеслав ВолодинДмитрий ПесковНАТОГосдума РФЕвросоюзВ мире
 
 
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