https://ria.ru/20250307/vklad-2003536399.html

Россиянам рассказали, сколько банков предлагают ставки по вкладам более 20%

Россиянам рассказали, сколько банков предлагают ставки по вкладам более 20% - РИА Новости, 07.03.2025

Россиянам рассказали, сколько банков предлагают ставки по вкладам более 20%

Только шесть российских банков из топ-20 предлагают ставки по годовым вкладам более 20%, такие данные предоставили РИА Новости в "Финуслугах". При этом в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:49:00+03:00

2025-03-07T06:49:00+03:00

2025-03-07T06:49:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Только шесть российских банков из топ-20 предлагают ставки по годовым вкладам более 20%, такие данные предоставили РИА Новости в "Финуслугах". При этом в пресс-службе некоторых кредитных организаций сообщили агентству, что существенного снижения доходности по вкладам в ближайшее время не ожидается. "По данным Индекса вкладов маркетплейса "Финуслуги" на 5 марта 2025 года, наименьшее число банков из топ-20 предлагают ставки от 20% и более по годовым вкладам. Всего таких девять штук, из них у шести банков ставки более 20%", - говорится в сообщении. Согласно данным "Финуслуг", по полугодовым вкладам ставки от 20% и более предлагают 13 банков, по вкладам на три месяца – 11 игроков. Максимальная ставка по вкладам на 100 тысяч рублей без специальных условий на рынке составляет 23% годовых, на "Финуслугах" – 24%. По вкладам на три месяца на рынке максимальная 23% (на "Финуслугах" – 24%), по вкладам на год - 21,8% (на "Финуслугах" – 22,2%), также отметили в пресс-службе финансового маркетплейса. Что говорят банки?"В течение первого полугодия ключевая ставка сохранится на экстра высоком уровне, что обеспечит значительную доходность по накопительным продуктам. Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в этот период, но определенная коррекция, в зависимости от решений регулятора, возможна... максимальную ставку – 21% годовых – ВТБ предлагает по депозитам на срок 6 и 12 месяцев", - сообщили в пресс-службе ВТБ. Сейчас рынок ориентирован на депозиты сроком до года, добавили в банке. По оценке ВТБ, доля такого привлечения с сентября прошлого года выросла на 3 процентных пункта. На сроки до года приходится почти 94% объема рублевых вкладов. "С 22 февраля максимальная ставка по линейке "Лучший%" для клиентов уровня "Премьер" составляет 22,25%, для всех клиентов – 22% годовых... максимальная ставка в линейке "СберВклад" и "СберВклад Премьер" остается без изменений с начала декабря на сроках пять-шесть месяцев – 22% годовых для массовых клиентов, 22,25% для уровня "Премьер", - сообщили в Сбербанке. В пресс-службе банка "Дом.РФ" отметили, что максимальная ставка по вкладу составляет 23% на сроке три месяца. Максимальная ставка по вкладам в Совкомбанке составляет 24% годовых, ее можно получить на сроке 36 месяцев. В пресс-службах "Новиком банка" и "Почта банка" сообщили, что пока не планируется менять условия по накопительным продуктам, а максимальная доходность составляет 22,7% и 22,6% соответственно. По оценке "Почта банка", ставки по вкладам выше 20% годовых, вероятно, сохранятся как минимум до лета. "Предполагаем, что в ближайшие месяцы условия по вкладам в целом останутся на том же уровне. В дальнейшем это будет зависеть от изменений ключевой ставки, если они произойдут", - добавили "Новиком банке". В "Абсолют банке" максимальная доходность по вкладам составляет 22,5%, при этом директор департамента розничных продуктов кредитной организации Виталий Костюкевич отметил, что многое будет зависеть от решения ЦБ РФ в конце марта. "При сохранении ключевой ставки тренд на снижение продолжится, и ставки могут опуститься ниже 20% через 1,5-2 месяца", - заявил он. "В РСХБ на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 22,5% годовых. Данное предложение доступно для клиентов, у которых в течение последних 30 дней не было вкладов или накопительных счетов в банке. Предложение действует для клиентов, открывающих вклад на три или шесть месяцев без опций пополнения и совершения расходных операций, выплата процентов предусмотрена в конце срока", - рассказали в пресс-службе Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250208/banki-1998119141.html

https://ria.ru/20250212/banki-1998814643.html

https://ria.ru/20250227/vklady-2001885842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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