Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, сколько банков предлагают ставки по вкладам более 20% - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/vklad-2003536399.html
Россиянам рассказали, сколько банков предлагают ставки по вкладам более 20%
Россиянам рассказали, сколько банков предлагают ставки по вкладам более 20% - РИА Новости, 07.03.2025
Россиянам рассказали, сколько банков предлагают ставки по вкладам более 20%
Только шесть российских банков из топ-20 предлагают ставки по годовым вкладам более 20%, такие данные предоставили РИА Новости в "Финуслугах". При этом в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:49:00+03:00
2025-03-07T06:49:00+03:00
экономика
ипотека
почта банк
россельхозбанк
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_bf49b471d4c6f14465df092b5ac90fab.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Только шесть российских банков из топ-20 предлагают ставки по годовым вкладам более 20%, такие данные предоставили РИА Новости в "Финуслугах". При этом в пресс-службе некоторых кредитных организаций сообщили агентству, что существенного снижения доходности по вкладам в ближайшее время не ожидается. "По данным Индекса вкладов маркетплейса "Финуслуги" на 5 марта 2025 года, наименьшее число банков из топ-20 предлагают ставки от 20% и более по годовым вкладам. Всего таких девять штук, из них у шести банков ставки более 20%", - говорится в сообщении. Согласно данным "Финуслуг", по полугодовым вкладам ставки от 20% и более предлагают 13 банков, по вкладам на три месяца – 11 игроков. Максимальная ставка по вкладам на 100 тысяч рублей без специальных условий на рынке составляет 23% годовых, на "Финуслугах" – 24%. По вкладам на три месяца на рынке максимальная 23% (на "Финуслугах" – 24%), по вкладам на год - 21,8% (на "Финуслугах" – 22,2%), также отметили в пресс-службе финансового маркетплейса. Что говорят банки?"В течение первого полугодия ключевая ставка сохранится на экстра высоком уровне, что обеспечит значительную доходность по накопительным продуктам. Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в этот период, но определенная коррекция, в зависимости от решений регулятора, возможна... максимальную ставку – 21% годовых – ВТБ предлагает по депозитам на срок 6 и 12 месяцев", - сообщили в пресс-службе ВТБ. Сейчас рынок ориентирован на депозиты сроком до года, добавили в банке. По оценке ВТБ, доля такого привлечения с сентября прошлого года выросла на 3 процентных пункта. На сроки до года приходится почти 94% объема рублевых вкладов. "С 22 февраля максимальная ставка по линейке "Лучший%" для клиентов уровня "Премьер" составляет 22,25%, для всех клиентов – 22% годовых... максимальная ставка в линейке "СберВклад" и "СберВклад Премьер" остается без изменений с начала декабря на сроках пять-шесть месяцев – 22% годовых для массовых клиентов, 22,25% для уровня "Премьер", - сообщили в Сбербанке. В пресс-службе банка "Дом.РФ" отметили, что максимальная ставка по вкладу составляет 23% на сроке три месяца. Максимальная ставка по вкладам в Совкомбанке составляет 24% годовых, ее можно получить на сроке 36 месяцев. В пресс-службах "Новиком банка" и "Почта банка" сообщили, что пока не планируется менять условия по накопительным продуктам, а максимальная доходность составляет 22,7% и 22,6% соответственно. По оценке "Почта банка", ставки по вкладам выше 20% годовых, вероятно, сохранятся как минимум до лета. "Предполагаем, что в ближайшие месяцы условия по вкладам в целом останутся на том же уровне. В дальнейшем это будет зависеть от изменений ключевой ставки, если они произойдут", - добавили "Новиком банке". В "Абсолют банке" максимальная доходность по вкладам составляет 22,5%, при этом директор департамента розничных продуктов кредитной организации Виталий Костюкевич отметил, что многое будет зависеть от решения ЦБ РФ в конце марта. "При сохранении ключевой ставки тренд на снижение продолжится, и ставки могут опуститься ниже 20% через 1,5-2 месяца", - заявил он. "В РСХБ на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 22,5% годовых. Данное предложение доступно для клиентов, у которых в течение последних 30 дней не было вкладов или накопительных счетов в банке. Предложение действует для клиентов, открывающих вклад на три или шесть месяцев без опций пополнения и совершения расходных операций, выплата процентов предусмотрена в конце срока", - рассказали в пресс-службе Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250208/banki-1998119141.html
https://ria.ru/20250212/banki-1998814643.html
https://ria.ru/20250227/vklady-2001885842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_212:0:1959:1310_1920x0_80_0_0_23476b260b55003cb864ca641bf2a67a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ипотека, почта банк, россельхозбанк, сбербанк россии
Экономика, Ипотека, Почта банк, Россельхозбанк, Сбербанк России
Россиянам рассказали, сколько банков предлагают ставки по вкладам более 20%

Шесть банков из топ-20 предлагают ставки по годовым вкладам более 20%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Только шесть российских банков из топ-20 предлагают ставки по годовым вкладам более 20%, такие данные предоставили РИА Новости в "Финуслугах". При этом в пресс-службе некоторых кредитных организаций сообщили агентству, что существенного снижения доходности по вкладам в ближайшее время не ожидается.
"По данным Индекса вкладов маркетплейса "Финуслуги" на 5 марта 2025 года, наименьшее число банков из топ-20 предлагают ставки от 20% и более по годовым вкладам. Всего таких девять штук, из них у шести банков ставки более 20%", - говорится в сообщении.
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Российские банки снижают ставки по вкладам
8 февраля, 10:30
Согласно данным "Финуслуг", по полугодовым вкладам ставки от 20% и более предлагают 13 банков, по вкладам на три месяца – 11 игроков. Максимальная ставка по вкладам на 100 тысяч рублей без специальных условий на рынке составляет 23% годовых, на "Финуслугах" – 24%. По вкладам на три месяца на рынке максимальная 23% (на "Финуслугах" – 24%), по вкладам на год - 21,8% (на "Финуслугах" – 22,2%), также отметили в пресс-службе финансового маркетплейса.

Что говорят банки?

"В течение первого полугодия ключевая ставка сохранится на экстра высоком уровне, что обеспечит значительную доходность по накопительным продуктам. Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в этот период, но определенная коррекция, в зависимости от решений регулятора, возможна... максимальную ставку – 21% годовых – ВТБ предлагает по депозитам на срок 6 и 12 месяцев", - сообщили в пресс-службе ВТБ.
Сейчас рынок ориентирован на депозиты сроком до года, добавили в банке. По оценке ВТБ, доля такого привлечения с сентября прошлого года выросла на 3 процентных пункта. На сроки до года приходится почти 94% объема рублевых вкладов.
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
ЦБ рассказал, как изменилась средняя максимальная ставка по вкладам
12 февраля, 11:57
"С 22 февраля максимальная ставка по линейке "Лучший%" для клиентов уровня "Премьер" составляет 22,25%, для всех клиентов – 22% годовых... максимальная ставка в линейке "СберВклад" и "СберВклад Премьер" остается без изменений с начала декабря на сроках пять-шесть месяцев – 22% годовых для массовых клиентов, 22,25% для уровня "Премьер", - сообщили в Сбербанке.
В пресс-службе банка "Дом.РФ" отметили, что максимальная ставка по вкладу составляет 23% на сроке три месяца. Максимальная ставка по вкладам в Совкомбанке составляет 24% годовых, ее можно получить на сроке 36 месяцев. В пресс-службах "Новиком банка" и "Почта банка" сообщили, что пока не планируется менять условия по накопительным продуктам, а максимальная доходность составляет 22,7% и 22,6% соответственно. По оценке "Почта банка", ставки по вкладам выше 20% годовых, вероятно, сохранятся как минимум до лета.
"Предполагаем, что в ближайшие месяцы условия по вкладам в целом останутся на том же уровне. В дальнейшем это будет зависеть от изменений ключевой ставки, если они произойдут", - добавили "Новиком банке".
В "Абсолют банке" максимальная доходность по вкладам составляет 22,5%, при этом директор департамента розничных продуктов кредитной организации Виталий Костюкевич отметил, что многое будет зависеть от решения ЦБ РФ в конце марта. "При сохранении ключевой ставки тренд на снижение продолжится, и ставки могут опуститься ниже 20% через 1,5-2 месяца", - заявил он.
РСХБ на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 22,5% годовых. Данное предложение доступно для клиентов, у которых в течение последних 30 дней не было вкладов или накопительных счетов в банке. Предложение действует для клиентов, открывающих вклад на три или шесть месяцев без опций пополнения и совершения расходных операций, выплата процентов предусмотрена в конце срока", - рассказали в пресс-службе Россельхозбанка.
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Финуслуги" зафиксировали интерес россиян к более долгосрочным вкладам
27 февраля, 10:31
 
ЭкономикаИпотекаПочта банкРоссельхозбанкСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала