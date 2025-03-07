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В России выросло производство игристых вин - РИА Новости, 07.03.2025
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12:51 07.03.2025 (обновлено: 12:52 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vino-2003603769.html
В России выросло производство игристых вин
В России выросло производство игристых вин - РИА Новости, 07.03.2025
В России выросло производство игристых вин
Производство игристых вин в России в январе-феврале 2025 года выросло на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, виноградных вин - на 14,8%,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:51:00+03:00
2025-03-07T12:52:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Производство игристых вин в России в январе-феврале 2025 года выросло на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, виноградных вин - на 14,8%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Согласно данным ведомства, за два месяца было выпущено 2,42 миллиона декалитров игристых вин и 5,102 миллиона декалитров виноградных вин. По всем остальным видам алкоголя зафиксировано снижение. Так, плодовой алкогольной продукции было произведено на 87,9% меньше – 241 тысяча декалитров. Выпуск водки сократился на 26,3% - до 7,636 миллиона декалитров, ликеро-водочных изделий - на 14,8%, до 2,141 миллиона декалитров, коньяка - на 18,3%, до 945 тысяч декалитров. Производство крепкого алкоголя (свыше 9%) в целом снизилось за первые два месяца текущего года на 23,4% и составило 11,777 миллиона декалитров. А выпуск всей розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал на 25,6% - до 19,976 миллиона декалитров.
https://ria.ru/20250116/alkogol-1993971490.html
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экономика, россия, вино, игристое вино
Экономика, Россия, Вино, Игристое вино
В России выросло производство игристых вин

Росалкогольтабакконтроль: производство игристых вин с января выросло на 16,1%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгристые вина
Игристые вина - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Игристые вина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Производство игристых вин в России в январе-феврале 2025 года выросло на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, виноградных вин - на 14,8%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Согласно данным ведомства, за два месяца было выпущено 2,42 миллиона декалитров игристых вин и 5,102 миллиона декалитров виноградных вин.
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
СМИ сообщили о падении производства некрепкого алкоголя
16 января, 11:11
По всем остальным видам алкоголя зафиксировано снижение. Так, плодовой алкогольной продукции было произведено на 87,9% меньше – 241 тысяча декалитров.
Выпуск водки сократился на 26,3% - до 7,636 миллиона декалитров, ликеро-водочных изделий - на 14,8%, до 2,141 миллиона декалитров, коньяка - на 18,3%, до 945 тысяч декалитров.
Производство крепкого алкоголя (свыше 9%) в целом снизилось за первые два месяца текущего года на 23,4% и составило 11,777 миллиона декалитров.
А выпуск всей розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал на 25,6% - до 19,976 миллиона декалитров.
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