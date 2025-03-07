https://ria.ru/20250307/vino-2003603769.html

В России выросло производство игристых вин

В России выросло производство игристых вин - РИА Новости, 07.03.2025

В России выросло производство игристых вин

Производство игристых вин в России в январе-феврале 2025 года выросло на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, виноградных вин - на 14,8%,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:51:00+03:00

2025-03-07T12:51:00+03:00

2025-03-07T12:52:00+03:00

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россия

вино

игристое вино

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Производство игристых вин в России в январе-феврале 2025 года выросло на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, виноградных вин - на 14,8%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Согласно данным ведомства, за два месяца было выпущено 2,42 миллиона декалитров игристых вин и 5,102 миллиона декалитров виноградных вин. По всем остальным видам алкоголя зафиксировано снижение. Так, плодовой алкогольной продукции было произведено на 87,9% меньше – 241 тысяча декалитров. Выпуск водки сократился на 26,3% - до 7,636 миллиона декалитров, ликеро-водочных изделий - на 14,8%, до 2,141 миллиона декалитров, коньяка - на 18,3%, до 945 тысяч декалитров. Производство крепкого алкоголя (свыше 9%) в целом снизилось за первые два месяца текущего года на 23,4% и составило 11,777 миллиона декалитров. А выпуск всей розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал на 25,6% - до 19,976 миллиона декалитров.

https://ria.ru/20250116/alkogol-1993971490.html

https://ria.ru/20241230/vino-1991833312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, вино, игристое вино