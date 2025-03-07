https://ria.ru/20250307/vertolet-2003551729.html
Российский вертолет уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Российский вертолет уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.03.2025
Российский вертолет уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Армейская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:24:00+03:00
2025-03-07T09:24:00+03:00
2025-03-07T11:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Армейская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — рассказали в ведомстве.Вертолетчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки "Север". Они выпустили ракеты по координатам, полученным от авиационного наводчика, после чего выполнили противоракетный маневр на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника.Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей.Как следует из сводки Минобороны, за предыдущие сутки российские войска ликвидировали в курском приграничье более 170 украинских солдат. Кроме того, ВСУ потеряли танк, БМП, бронетранспортер, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерную машину разграждения и четыре пункта управления беспилотниками.Общие потери противника за время боевых действий в Курской области составляют более 65 тысяч человек, 385 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250306/voennye-2003461983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение опорного пункта ВСУ в курском приграничье
Армейская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны.
2025-03-07T09:24
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российский вертолет уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
МО РФ: вертолет Ка-52М ракетами уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области