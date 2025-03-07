https://ria.ru/20250307/vertolet-2003551729.html

Российский вертолет уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Российский вертолет уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.03.2025

Российский вертолет уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Армейская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:24:00+03:00

2025-03-07T09:24:00+03:00

2025-03-07T11:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Армейская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — рассказали в ведомстве.Вертолетчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки "Север". Они выпустили ракеты по координатам, полученным от авиационного наводчика, после чего выполнили противоракетный маневр на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника.Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей.Как следует из сводки Минобороны, за предыдущие сутки российские войска ликвидировали в курском приграничье более 170 украинских солдат. Кроме того, ВСУ потеряли танк, БМП, бронетранспортер, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерную машину разграждения и четыре пункта управления беспилотниками.Общие потери противника за время боевых действий в Курской области составляют более 65 тысяч человек, 385 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250306/voennye-2003461983.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение опорного пункта ВСУ в курском приграничье Армейская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. 2025-03-07T09:24 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность