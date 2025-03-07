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Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в ЕС, заявил Орбан - РИА Новости, 07.03.2025
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02:23 07.03.2025 (обновлено: 03:55 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vengriya-2003523973.html
Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в ЕС, заявил Орбан
Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в ЕС, заявил Орбан - РИА Новости, 07.03.2025
Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в ЕС, заявил Орбан
Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T02:23:00+03:00
2025-03-07T03:55:00+03:00
в мире
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венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны сообщества, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.Ранее в четверг Венгрия единственной из стран-членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине."Я вижу, что деньги, которые (страны ЕС - ред.) хотят отправить Украине, вместе с объемом, возникающим из-за членства Украины в ЕС, - это такая сумма, которую не выдержит экономика ЕС и экономика Венгрии тоже. Я считаю, что нам следует еще раз серьезно поднять вопрос о членстве Украины в ЕС. Ответственное решение сейчас принять нельзя", - сказал Орбан в эфире телеканала М1 после завершения внеочередного саммита ЕС.Венгерский премьер уточнил, что такое решение не должно "приниматься через головы людей"."Поэтому в конце дебатов я пришел к выводу, что мы инициируем голосование по вопросу членства Украины в ЕС. Мы проведем это быстро и просто, как обычно проводим национальные консультации. Потом посмотрим", - отметил Орбан.По его словам, цель опроса в том, чтобы узнать, "до какого предела люди готовы идти на жертвы ради дальнейшей поддержки Украины". Орбан также уточнил, что будет проводиться не референдум, а именно национальная консультация.Венгерский премьер также сообщил, что не разделяет позицию ЕС, который рассматривает возможность приема Украина в обмен на "ее нынешнюю борьбу". "Я считаю, что эти два вопроса надо рассматривать отдельно: война - это одно, членство в ЕС - это другое. И то, и другое означает огромное финансовое бремя, с обоими мы справиться не сможем", - добавил он.Правительство Венгрии с 2010 года 14 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета Венгрии от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем, в национальной консультации принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны.
https://ria.ru/20250306/es-2003507803.html
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, брюссель
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Брюссель
Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в ЕС, заявил Орбан

Орбан: Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны сообщества, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Ранее в четверг Венгрия единственной из стран-членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине.
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"Я вижу, что деньги, которые (страны ЕС - ред.) хотят отправить Украине, вместе с объемом, возникающим из-за членства Украины в ЕС, - это такая сумма, которую не выдержит экономика ЕС и экономика Венгрии тоже. Я считаю, что нам следует еще раз серьезно поднять вопрос о членстве Украины в ЕС. Ответственное решение сейчас принять нельзя", - сказал Орбан в эфире телеканала М1 после завершения внеочередного саммита ЕС.
Венгерский премьер уточнил, что такое решение не должно "приниматься через головы людей".
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"Поэтому в конце дебатов я пришел к выводу, что мы инициируем голосование по вопросу членства Украины в ЕС. Мы проведем это быстро и просто, как обычно проводим национальные консультации. Потом посмотрим", - отметил Орбан.
По его словам, цель опроса в том, чтобы узнать, "до какого предела люди готовы идти на жертвы ради дальнейшей поддержки Украины". Орбан также уточнил, что будет проводиться не референдум, а именно национальная консультация.
Венгерский премьер также сообщил, что не разделяет позицию ЕС, который рассматривает возможность приема Украина в обмен на "ее нынешнюю борьбу". "Я считаю, что эти два вопроса надо рассматривать отдельно: война - это одно, членство в ЕС - это другое. И то, и другое означает огромное финансовое бремя, с обоими мы справиться не сможем", - добавил он.
Правительство Венгрии с 2010 года 14 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета Венгрии от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем, в национальной консультации принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны.
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