https://ria.ru/20250307/ukraine-2003666493.html

На Западе ответили на резкие заявления Маска о Зеленском

На Западе ответили на резкие заявления Маска о Зеленском - РИА Новости, 07.03.2025

На Западе ответили на резкие заявления Маска о Зеленском

США оказывают давление на Владимира Зеленского из-за отсутствия выборов на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:27:00+03:00

2025-03-07T16:27:00+03:00

2025-03-07T16:27:00+03:00

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владимир зеленский

илон маск

верховная рада украины

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США оказывают давление на Владимира Зеленского из-за отсутствия выборов на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."США давят на Зеленского и заставляют сесть за стол переговоров, оспаривая его легитимность. Сообщение о том, что США не могут работать с Зеленским, дошло до украинских ведомств, которым теперь не хватает американского оружия и разведданных", — написал он.Так Дизен прокомментировал слова американского миллиардера Илона Маска о том, что Украине необходимо провести выборы, но Зеленский в них "разгромно проиграет".Ранее Маск заявлял, что главе киевского режима следует покинуть страну, поселиться в государстве, которое не вовлечено в украинский конфликт и получить там амнистию.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.

https://ria.ru/20250307/udar-2003632950.html

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в мире, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, илон маск, верховная рада украины