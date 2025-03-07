Рейтинг@Mail.ru
На Западе ответили на резкие заявления Маска о Зеленском - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ukraine-2003666493.html
На Западе ответили на резкие заявления Маска о Зеленском
На Западе ответили на резкие заявления Маска о Зеленском - РИА Новости, 07.03.2025
На Западе ответили на резкие заявления Маска о Зеленском
США оказывают давление на Владимира Зеленского из-за отсутствия выборов на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:27:00+03:00
2025-03-07T16:27:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
илон маск
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003400825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8f825f1baf26222ec7b5c1b811b9894.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США оказывают давление на Владимира Зеленского из-за отсутствия выборов на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."США давят на Зеленского и заставляют сесть за стол переговоров, оспаривая его легитимность. Сообщение о том, что США не могут работать с Зеленским, дошло до украинских ведомств, которым теперь не хватает американского оружия и разведданных", — написал он.Так Дизен прокомментировал слова американского миллиардера Илона Маска о том, что Украине необходимо провести выборы, но Зеленский в них "разгромно проиграет".Ранее Маск заявлял, что главе киевского режима следует покинуть страну, поселиться в государстве, которое не вовлечено в украинский конфликт и получить там амнистию.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.
https://ria.ru/20250307/udar-2003632950.html
https://ria.ru/20250307/sdelka-2003648567.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003400825_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_3b23f5c97d38b058ec412d862b3efc96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, илон маск, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Илон Маск, Верховная Рада Украины
На Западе ответили на резкие заявления Маска о Зеленском

Профессор Дизен: на Украине знают, что США не могут работать с Зеленским

© AP Photo / Nicolas MaeterlinckВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Nicolas Maeterlinck
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США оказывают давление на Владимира Зеленского из-за отсутствия выборов на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"США давят на Зеленского и заставляют сесть за стол переговоров, оспаривая его легитимность. Сообщение о том, что США не могут работать с Зеленским, дошло до украинских ведомств, которым теперь не хватает американского оружия и разведданных", — написал он.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Польше раскрыли, какой удар Трамп нанес Украине
Вчера, 14:38
Так Дизен прокомментировал слова американского миллиардера Илона Маска о том, что Украине необходимо провести выборы, но Зеленский в них "разгромно проиграет".
Ранее Маск заявлял, что главе киевского режима следует покинуть страну, поселиться в государстве, которое не вовлечено в украинский конфликт и получить там амнистию.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.
Площадь независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
На Украине сделали заявление о сделке с США
Вчера, 15:29
 
В миреСШАУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийИлон МаскВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала