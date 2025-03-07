На Западе ответили на резкие заявления Маска о Зеленском
Профессор Дизен: на Украине знают, что США не могут работать с Зеленским
© AP Photo / Nicolas MaeterlinckВладимир Зеленский
© AP Photo / Nicolas Maeterlinck
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США оказывают давление на Владимира Зеленского из-за отсутствия выборов на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"США давят на Зеленского и заставляют сесть за стол переговоров, оспаривая его легитимность. Сообщение о том, что США не могут работать с Зеленским, дошло до украинских ведомств, которым теперь не хватает американского оружия и разведданных", — написал он.
Так Дизен прокомментировал слова американского миллиардера Илона Маска о том, что Украине необходимо провести выборы, но Зеленский в них "разгромно проиграет".
Ранее Маск заявлял, что главе киевского режима следует покинуть страну, поселиться в государстве, которое не вовлечено в украинский конфликт и получить там амнистию.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.
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