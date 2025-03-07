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В США призвали восстановить военную помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
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21:15 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003735353.html
В США призвали восстановить военную помощь Украине, пишут СМИ
В США призвали восстановить военную помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
В США призвали восстановить военную помощь Украине, пишут СМИ
Ряд членов Республиканской партии призывают восстановить военную помощь Киеву наряду с передачей американских разведанных, сообщает издание Hill. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T21:15:00+03:00
2025-03-07T21:15:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ряд членов Республиканской партии призывают восстановить военную помощь Киеву наряду с передачей американских разведанных, сообщает издание Hill. "Законодатели от Республиканской партии начинают призывать президента (США Дональда - ред.) Трампа отменить свои решения о приостановлении американской военной и разведывательной помощи Украине", - пишет издание. Как отмечает Hill, среди тех, кто считает необходимым восстановить помощь Киеву - сенатор Том Тиллис, глава сенатского комитета по бюджетным ассигнированиям Сьюзан Коллинс, сенатор Тодд Янг, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн и другие. В среду газета Financial Times сообщала, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 6 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250307/sdelka-2003648567.html
https://ria.ru/20250307/kreml-2003612142.html
https://ria.ru/20250305/ssha-2003224376.html
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в мире, украина, россия, джон тьюн, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Джон Тьюн, Владимир Путин, Министерство обороны США
В США призвали восстановить военную помощь Украине, пишут СМИ

Hill: республиканцы призывают Трампа восстановить военную помощь Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ряд членов Республиканской партии призывают восстановить военную помощь Киеву наряду с передачей американских разведанных, сообщает издание Hill.
«
"Законодатели от Республиканской партии начинают призывать президента (США Дональда - ред.) Трампа отменить свои решения о приостановлении американской военной и разведывательной помощи Украине", - пишет издание.
Площадь независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
На Украине сделали заявление о сделке с США
Вчера, 15:29
Как отмечает Hill, среди тех, кто считает необходимым восстановить помощь Киеву - сенатор Том Тиллис, глава сенатского комитета по бюджетным ассигнированиям Сьюзан Коллинс, сенатор Тодд Янг, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн и другие.
В среду газета Financial Times сообщала, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные.
Москва - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Кремль ответил на вопрос о составе переговорщиков от США по Украине
Вчера, 13:14
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 6 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT
5 марта, 15:14
 
В миреУкраинаРоссияДжон ТьюнВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
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