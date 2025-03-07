В США призвали восстановить военную помощь Украине, пишут СМИ
Hill: республиканцы призывают Трампа восстановить военную помощь Украине
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Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ряд членов Республиканской партии призывают восстановить военную помощь Киеву наряду с передачей американских разведанных, сообщает издание Hill.
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"Законодатели от Республиканской партии начинают призывать президента (США Дональда - ред.) Трампа отменить свои решения о приостановлении американской военной и разведывательной помощи Украине", - пишет издание.
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Как отмечает Hill, среди тех, кто считает необходимым восстановить помощь Киеву - сенатор Том Тиллис, глава сенатского комитета по бюджетным ассигнированиям Сьюзан Коллинс, сенатор Тодд Янг, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн и другие.
В среду газета Financial Times сообщала, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные.
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 6 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.