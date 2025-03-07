https://ria.ru/20250307/ukraina-2003733424.html

В Белом доме заявили, что продолжат дипломатические усилия по Украине

В Белом доме заявили, что продолжат дипломатические усилия по Украине - РИА Новости, 07.03.2025

В Белом доме заявили, что продолжат дипломатические усилия по Украине

США намерены продолжить дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако не рассчитывают, что процесс пройдет легко, заявил... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T20:52:00+03:00

2025-03-07T20:52:00+03:00

2025-03-07T21:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. США намерены продолжить дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако не рассчитывают, что процесс пройдет легко, заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолт. "Мы ведем работу с Россией. Все это в первый месяц президентства. Под его (Трампа - ред.) руководством мы продолжим "челночную дипломатию" и будем использовать все доступные рычаги, чтобы привести обе стороны к мирным переговорам. Это будет непросто", – сказал он в ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на следующую неделю в Саудовской Аравии.Трамп в пятницу призвал Россию и Украину немедленно сесть за стол переговоров, пригрозив, что в противном случае может стать "слишком поздно".Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003726390.html

https://ria.ru/20250307/podolyak-2003718467.html

https://ria.ru/20250307/delegatsii-2003733690.html

россия

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский