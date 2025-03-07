https://ria.ru/20250307/ukraina-2003730550.html
Украина согласовала с Францией проекты по восстановлению инфраструктуры
Украина согласовала с Францией проекты по восстановлению инфраструктуры - РИА Новости, 07.03.2025
Украина согласовала с Францией проекты по восстановлению инфраструктуры
Власти Украины согласовали с Парижем первые 19 проект по восстановлению критической инфраструктуры в рамках соглашения на 200 миллионов евро, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:26:00+03:00
2025-03-07T20:26:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Власти Украины согласовали с Парижем первые 19 проект по восстановлению критической инфраструктуры в рамках соглашения на 200 миллионов евро, сообщили в украинском министерстве экономики. "Стороны совместно проработали десятки заявок и правительство утвердило первые 19 проектов на заседании Стратегического инвестиционного совета. Это проекты в сфере здравоохранения, энергетики, инфраструктуры, гуманитарного разминирования и других направлений. Все отобранные проекты будут реализованы в сроки - от 5 до 16 месяцев", - следует из сообщения, опубликованного на сайте минэкономики. Как отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко, 200 миллионов евро через "Фонд для Украины" используют на восстановление критической инфраструктуры, в том числе 60 миллионов из этой суммы направят в поддержку энергетики. В министерстве напомнили, что до 50% этих средств будут направлены на закупку украинских товаров и услуг для проектов восстановления.
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002370432.html
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украина, париж, франция, в мире
Украина, Париж, Франция, В мире
Украина согласовала с Францией проекты по восстановлению инфраструктуры
Киев согласовал с Парижем проекты по восстановлению критической инфраструктуры