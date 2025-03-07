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Пропасть между США и Европой из-за Украины стала больше, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
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19:59 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003726390.html
Пропасть между США и Европой из-за Украины стала больше, пишут СМИ
Пропасть между США и Европой из-за Украины стала больше, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
Пропасть между США и Европой из-за Украины стала больше, пишут СМИ
Пропасть между США и Европой из-за украинского конфликта стала больше, чем когда-либо, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:59:00+03:00
2025-03-07T19:59:00+03:00
в мире
сша
украина
европа
владимир путин
майк джонсон
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пропасть между США и Европой из-за украинского конфликта стала больше, чем когда-либо, пишет газета Wall Street Journal. "Пусть Европа и начинает демонстрировать признаки того, что наконец соглашается с призывом Вашингтона взять на себя главную ответственность за свою оборону, пропасть между западными союзниками по поводу Украины стала шире, чем когда-либо, несмотря на недавние дипломатические усилия убедить (президента США Дональда - ред.) Трампа оказывать содействие Украине", - говорится в публикации издания. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. Затем Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Зеленский также выразил благодарность США за помощь. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США не видят возможности для продвижения в переговорах по соглашению с Киевом по редкоземельным металлам, пока Зеленский публично на камеру не извинится за свое поведение во время встречи с Трампом в Белом доме. По данным телеканала, в Вашингтоне сохраняется желание договориться с Киевом как по вопросам урегулирования украинского конфликта, так и по экономическому сотрудничеству, но текущая позиция Зеленского создает серьезные препятствия для достижения этих целей.
https://ria.ru/20250227/ssha-2001935135.html
https://ria.ru/20250228/konflikt-2002221266.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002889613.html
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в мире, сша, украина, европа, владимир путин, майк джонсон
В мире, США, Украина, Европа, Владимир Путин, Майк Джонсон
Пропасть между США и Европой из-за Украины стала больше, пишут СМИ

WSJ: пропасть между США и Европой из-за украинского конфликта стала шире

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пропасть между США и Европой из-за украинского конфликта стала больше, чем когда-либо, пишет газета Wall Street Journal.
«
"Пусть Европа и начинает демонстрировать признаки того, что наконец соглашается с призывом Вашингтона взять на себя главную ответственность за свою оборону, пропасть между западными союзниками по поводу Украины стала шире, чем когда-либо, несмотря на недавние дипломатические усилия убедить (президента США Дональда - ред.) Трампа оказывать содействие Украине", - говорится в публикации издания.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В США призвали Европу "заткнуться" на переговорах по Украине
27 февраля, 13:46
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Не впечатляет". СМИ раскрыли, что грозит ЕС из-за решения США по Украине
28 февраля, 14:33
Затем Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Зеленский также выразил благодарность США за помощь.
Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США не видят возможности для продвижения в переговорах по соглашению с Киевом по редкоземельным металлам, пока Зеленский публично на камеру не извинится за свое поведение во время встречи с Трампом в Белом доме. По данным телеканала, в Вашингтоне сохраняется желание договориться с Киевом как по вопросам урегулирования украинского конфликта, так и по экономическому сотрудничеству, но текущая позиция Зеленского создает серьезные препятствия для достижения этих целей.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Американский сенатор рассказал, кто будет решать судьбу Украины
4 марта, 08:00
 
В миреСШАУкраинаЕвропаВладимир ПутинМайк Джонсон
 
 
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