https://ria.ru/20250307/ukraina-2003711620.html

Бельгия предложила Украине военную помощь на миллиард евро

Бельгия предложила Украине военную помощь на миллиард евро - РИА Новости, 07.03.2025

Бельгия предложила Украине военную помощь на миллиард евро

Бельгия в ходе визита в Брюссель Владимира Зеленского предложила Украине военную помощь на миллиард евро, сообщил бельгийский министр обороны Тео Франкен в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T18:24:00+03:00

2025-03-07T18:24:00+03:00

2025-03-07T18:24:00+03:00

в мире

украина

бельгия

россия

владимир зеленский

тео франкен

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93900/96/939009636_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_9d0001614866d3f95eadeb2e372e08ca.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Бельгия в ходе визита в Брюссель Владимира Зеленского предложила Украине военную помощь на миллиард евро, сообщил бельгийский министр обороны Тео Франкен в интервью местной радиостанции VRT. "Это включает выделение 216 миллионов евро на закупку боеприпасов калибра 155 миллиметров в рамках чешской инициативы, 200 миллионов евро на противовоздушную оборону в рамках германской инициативы, а также поставку F-16", - заявил бельгийский министр. По его данным, Зеленский принял бельгийское предложение и выступил с дополнительными запросами, которые бельгийская сторона изучает. "Бельгия может сделать больше для Украины, но это должно обсуждаться в рамках правительства", - сказал министр. Бельгия обещала еще в прошлом году передать Украине истребители F-16, много лет стоящие на вооружении бельгийских ВВС. Однако передача так и не состоялась по причине задержки с поставками Бельгии F-35, которые должны заменить F-16. Новый премьер-министр страны Барт де Вевер заявил в четверг, что истребители будут готовы к передаче Киеву, вероятно, только в 2026 году. Пока речь идет о поставках запчастей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250306/slovakija-2003384002.html

https://ria.ru/20250306/pomosch-2003513083.html

https://ria.ru/20250306/lavrov-2003378724.html

украина

бельгия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, бельгия, россия, владимир зеленский, тео франкен, сергей лавров, нато