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Бельгия предложила Украине военную помощь на миллиард евро - РИА Новости, 07.03.2025
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18:24 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003711620.html
Бельгия предложила Украине военную помощь на миллиард евро
Бельгия предложила Украине военную помощь на миллиард евро - РИА Новости, 07.03.2025
Бельгия предложила Украине военную помощь на миллиард евро
Бельгия в ходе визита в Брюссель Владимира Зеленского предложила Украине военную помощь на миллиард евро, сообщил бельгийский министр обороны Тео Франкен в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:24:00+03:00
2025-03-07T18:24:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Бельгия в ходе визита в Брюссель Владимира Зеленского предложила Украине военную помощь на миллиард евро, сообщил бельгийский министр обороны Тео Франкен в интервью местной радиостанции VRT. "Это включает выделение 216 миллионов евро на закупку боеприпасов калибра 155 миллиметров в рамках чешской инициативы, 200 миллионов евро на противовоздушную оборону в рамках германской инициативы, а также поставку F-16", - заявил бельгийский министр. По его данным, Зеленский принял бельгийское предложение и выступил с дополнительными запросами, которые бельгийская сторона изучает. "Бельгия может сделать больше для Украины, но это должно обсуждаться в рамках правительства", - сказал министр. Бельгия обещала еще в прошлом году передать Украине истребители F-16, много лет стоящие на вооружении бельгийских ВВС. Однако передача так и не состоялась по причине задержки с поставками Бельгии F-35, которые должны заменить F-16. Новый премьер-министр страны Барт де Вевер заявил в четверг, что истребители будут готовы к передаче Киеву, вероятно, только в 2026 году. Пока речь идет о поставках запчастей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250306/slovakija-2003384002.html
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в мире, украина, бельгия, россия, владимир зеленский, тео франкен, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Бельгия, Россия, Владимир Зеленский, Тео Франкен, Сергей Лавров, НАТО
Бельгия предложила Украине военную помощь на миллиард евро

Министр обороны Франкен: Бельгия предложила Украине помощь на миллиард евро

© Fotolia / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Fotolia / Jackin
Флаг Бельгии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Бельгия в ходе визита в Брюссель Владимира Зеленского предложила Украине военную помощь на миллиард евро, сообщил бельгийский министр обороны Тео Франкен в интервью местной радиостанции VRT.
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"Это включает выделение 216 миллионов евро на закупку боеприпасов калибра 155 миллиметров в рамках чешской инициативы, 200 миллионов евро на противовоздушную оборону в рамках германской инициативы, а также поставку F-16", - заявил бельгийский министр.
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По его данным, Зеленский принял бельгийское предложение и выступил с дополнительными запросами, которые бельгийская сторона изучает. "Бельгия может сделать больше для Украины, но это должно обсуждаться в рамках правительства", - сказал министр.
Бельгия обещала еще в прошлом году передать Украине истребители F-16, много лет стоящие на вооружении бельгийских ВВС. Однако передача так и не состоялась по причине задержки с поставками Бельгии F-35, которые должны заменить F-16.
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Новый премьер-министр страны Барт де Вевер заявил в четверг, что истребители будут готовы к передаче Киеву, вероятно, только в 2026 году. Пока речь идет о поставках запчастей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаБельгияРоссияВладимир ЗеленскийТео ФранкенСергей ЛавровНАТО
 
 
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