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Украине на саммите ЕС уделили 15 минут, пишет Politico - РИА Новости, 07.03.2025
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18:09 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003710361.html
Украине на саммите ЕС уделили 15 минут, пишет Politico
Украине на саммите ЕС уделили 15 минут, пишет Politico - РИА Новости, 07.03.2025
Украине на саммите ЕС уделили 15 минут, пишет Politico
Вопрос Украины на экстренном саммите Евросоюза в Брюсселе занял всего 15 минут, тогда как основное внимание лидеров было сосредоточено на европейской... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:09:00+03:00
2025-03-07T18:09:00+03:00
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вопрос Украины на экстренном саммите Евросоюза в Брюсселе занял всего 15 минут, тогда как основное внимание лидеров было сосредоточено на европейской безопасности и финансировании обороны, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломата ЕС. "Обсуждение Украины было завершено за 15 минут. Это сказало само за себя", — приводит издание слова источника. По данным Politico, главной темой саммита стали опасения по поводу возможного изменения роли США в архитектуре европейской безопасности. В течение 10 часов лидеры ЕС спорили о финансировании программы военного усиления на сумму 800 млрд евро и о том, следует ли отдавать приоритет закупкам вооружений у европейских или внешних производителей. При этом поддержка Украины на поле боя и в дипломатических переговорах "отошла на второй план", что, по мнению издания, ясно демонстрирует, какие вопросы стали приоритетными для Брюсселя. Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников 17 февраля сообщил, что Трамп может принять решение о выводе американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, которые, как он отметил, могут привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться для европейцев "союзником, на которого можно положиться". Телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих 20 февраля привел слова главы Пентагона Пита Хегсета, который в частном порядке заявил украинским чиновникам, что Штаты рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Евросоюза. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250307/evropa-2003512364.html
https://ria.ru/20250307/peskov-2003607028.html
https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html
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в мире, украина, евросоюз, нато
В мире, Украина, Евросоюз, НАТО
Украине на саммите ЕС уделили 15 минут, пишет Politico

Politico: Украину на экстренном саммите ЕС обсуждали лишь 15 минут

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский и Антонио Кошта на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский и Антонио Кошта на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский и Антонио Кошта на саммите ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вопрос Украины на экстренном саммите Евросоюза в Брюсселе занял всего 15 минут, тогда как основное внимание лидеров было сосредоточено на европейской безопасности и финансировании обороны, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломата ЕС.
"Обсуждение Украины было завершено за 15 минут. Это сказало само за себя", — приводит издание слова источника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Победить Россию и пережить Трампа: Европа знает, что делает
Вчера, 08:00
По данным Politico, главной темой саммита стали опасения по поводу возможного изменения роли США в архитектуре европейской безопасности. В течение 10 часов лидеры ЕС спорили о финансировании программы военного усиления на сумму 800 млрд евро и о том, следует ли отдавать приоритет закупкам вооружений у европейских или внешних производителей.
При этом поддержка Украины на поле боя и в дипломатических переговорах "отошла на второй план", что, по мнению издания, ясно демонстрирует, какие вопросы стали приоритетными для Брюсселя.
Европейские солдаты принимают участие в военных учениях - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Кремле предупредили о готовности принять меры из-за милитаризации ЕС
Вчера, 13:05
Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников 17 февраля сообщил, что Трамп может принять решение о выводе американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, которые, как он отметил, могут привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться для европейцев "союзником, на которого можно положиться". Телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих 20 февраля привел слова главы Пентагона Пита Хегсета, который в частном порядке заявил украинским чиновникам, что Штаты рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Евросоюза.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Борьба будет непримиримой: Макрон открывает новый фронт
Вчера, 08:00
 
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